61ST Street: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il primo Ottobre 2019 AMC ha annunciato l’arrivo di una nuova serie tv di genere drammatico-giudiziario: stiamo parlando di 61ST Street. Lo show nasce da un’idea di Peter Moffat, il quale ne veste anche i panni di sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Michael B. Jordan. AMC ha ordinato, per questa nuova serie tv, la produzione di due stagioni, ciascuna composta da 8 episodi. La rete televisiva americana si è dichiarata entusiasta del progetto e spera in un un grande successo. Ecco le parole del presidente della programmazione di AMC Networks a proposito dello show:

“61st Street del pluripremiato Peter Moffat è un drama che collega un omicidio irrisolto all’aula di tribunale, di come l’analisi della razza in America si racchiuda in una sola persona. Peter ha avuto un gran successo con Criminal Justice, il thriller britannico che è stato poi adattato dalla HBO con il titolo di The Night Of, ed in questo caso verrà affiancato da straordinari produttori, il team della Outlier Society di Michael B. Jordan ed Alana Mayo. Si tratta di un drama emozionante ed audace che arriva al momento giunto in televisione e noi siamo entusiasti di inserirla nella stanza degli autori e vedere cosa ne verrà fuori dopo il lavoro della squadra“

Per il momento, non ci sono informazioni sulla data d’esordio della serie, mentre per quanto riguarda il debutto in Italia, dovremo aspettare che una piattaforma streaming o un canale televisivo ne acquisti i diritti di distribuzione per trasmetterlo nel nostro Paese. In attesa di conferme ufficiali, possiamo dare un’occhiata più dettagliata alla trama proposta dallo show.

61ST Street: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Moses Johnson, un giovane studente liceale afroamericano nonché una promessa dello sport, il quale viene accusato di far parte di una gang criminale. Preso di mira dal sistema giudiziario di Chicago, il ragazzo viene arrestato, finendo nelle grinfie di procuratori e poliziotti in cerca di vendetta per un agente assassinato durante un’operazione anti-droga.

Miracle Workers 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

Il Cast della serie TV

Per il momento non ci sono ancora informazioni su chi sono gli attori di 61ST Street e dei personaggi che andranno a interpretare all’interno dello show; non appena ci saranno notizie in merito, provvederemo ad aggiornarvi.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it