Microsoft Surface 2019: caratteristiche prodotti, prezzo e scheda tecnica

In un evento tenutosi a New York, la casa produttrice ha svelato l’intera gamma di prodotti Surface. Attraverso leak e indiscrezioni molti prodotti della casa di Redmond erano già stati segnalati, non sono mancate però le sorprese nel corso di questa presentazione. Per vedere alcune novità basterà aspettare la fine dell’anno, per le altre, invece, ci vorrà ancora un anno intero. Tra i prodotti interessanti ci sono le risposte ai dispositivi pieghevoli targati Samsung e Huawei.

Microsoft Surface 2019: Surface Duo e Surface Neo, cosa sono

Il modello denominato Duo sarà uno smartphone pieghevole targato Microsoft con tutte le app Android al completo. Arriverà sul mercato e a disposizione solo a fine 2020. Per ora non ci sono altri dettagli, potrebbe costituire però un nuovo form factor per i dispositivi mobili. Il Duo, non è definibile nemmeno smartphone, attualmente non c’è un termine per definirlo, sono due schermi da 5,6″ che quando si aprono formano un unico display da 8,3″. Il device nasce dalla collaborazione della società di Redmond insieme a quella di Mountain View (Google). Il fratello maggiore Neo non è altro che un Duo più grande, con due schermi da 9” e una cerniera che ha capacità di rotazione a 360° capace quindi di allineare i due display e formare un unico schermo da 13″. Il dispositivo sarà piegabile come un tablet e supporterà Windows 10X.

Microsoft Surface 2019: Windows 10X e Surface Laptop 3

Il nuovo sistema operativo Windows 10X farà il debutto proprio sul Neo. Ci saranno tantissime funzioni nuove, si potranno aprire due app contemporaneamente, una sul primo schermo e un’altra sul secondo. Ci saranno strumenti nuovi per il lavoro e i nuovi processori Intel. Il Laptop 3 è la punta di diamante di questa serie, un PC più grande rispetto ai predecessori, da ben 15″, dotato del processore Intel Core di 10° generazione con chip AMD Ryzen 7 custom e GPU Radeon RX Vega 11. Queste componenti di ultima generazione saranno affiancate da una quantità di RAM che si spinge fino ai 32 GB e un massimo di 1 TB di spazio su disco (SSD).

