Motorola One Pop-Up: nuove foto in anteprima con fotocamera a scomparsa

A ridosso di IFA 2019 sono apparse in rete alcune immagini che ritraevano uno smartphone Motorola con la fotocamera a scomparsa, da quel momento però non ci sono state più notizie relative al dispositivo. Tuttavia pochi giorni fa sono state divulgate nuove fotografie che confermano ciò che apparve in rete durante il periodo precedente ad IFA 2019. Lo smartphone ha tutte le carte in regola per arrivare in Europa e in Italia. Ecco ora le possibili anticipazioni sul device.

Motorola One Pop-up: le possibili specifiche tecniche

Le foto arrivano dall’America Latina; non si conoscono le caratteristiche dello smartphone, al momento si sa solo che monterà un processore Snapdragon della serie 6/700 con un taglio base di RAM da 4 GB. Dalle immagini si può notare anche la presenza di un LED circolare attorno al lettore di impronte digitali fisico, posto dietro al display. Ci saranno sicuramente le implementazioni della casa, compresa la UI fotografica e la Moto Action. Il dispositivo apparterrà alla fascia media anche se non ancora all’altezza dei competitors di questo segmento.

Microsoft Surface 2019: caratteristiche prodotti, prezzo e scheda tecnica

Motorola One Pop-up: 2020, un anno importante per l’azienda

Non ci sono al momento altre informazioni circa lo smartphone. Una cosa però è certa, il 2020 sarà per la casa produttrice un anno importante, di forte consolidamento. Uno dei paesi in cui l’espansione sarà forte, sarà l’Italia, con numerosi device pronti a fare il loro esordio. Ovviamente Motorola è capace di coprire la maggior parte delle fasce di prezzo, tranne la fascia top. Dopo gli anni d’oro, la società sembra stia risalendo con convinzione la china, seppur a fatica, e a tornare competitiva.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it