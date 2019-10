Dion: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming Netflix

Il 4 Ottobre su Netflix è arrivata una nuova serie tv che mescola i temi del drammatico con quelli dei supereroi: stiamo parlando di Dion. Lo show è tratto dal fumetto Rising Dion, creato dall’autore Dannis Liu. La prima stagione conta 9 episodi dalla durata variabile dai 42 ai 50 minuti. Ecco le parole di Dannis Liu a proposito dell’adattamento televisivo del suo fumetto:

“Ho cominciato questo progetto molti anni fa perché volevo vedere una diversa rappresentazione nei film o in TV. Non vedo l’ora di collaborare con Netflix che condivide il mio impegno. Soprattutto, abbiamo bisogno di più storie con diversi punti di vista e spero che Raising Dion possa creare un’esperienza cinematografica per tutte le famiglie“

Il vicepresidente dei contenuti originali Netflix, Cindy Holland, ha poi aggiunto:

“Non abbiamo ancora visto una storia di supereroi di questo tipo. L’origine di un mito pieno di immaginazione, meraviglia e avventura. Tutto fondato sulle esperienze di una moderna madre single. Michael B. Jordan ha un talento dinamico ed emozionante, e non vedo l’ora di vedere lui e il team tradurre in televisione la visione unica di Dennis.“

Per chi volesse visionare la serie tv basterà collegarsi al sito Netflix; ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di usufruire dei suoi servizi per mezzo del mese di prova gratuita: per poter accedere al catalogo sarà dunque necessario scegliere tra uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito. Per chiunque desiderasse avere un aperitivo dello show è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione Dion

Dion: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la vita di Nicole Reese e del suo bambino Dion. Mark, marito di Nicole, ha perso la vita, ma le cose per la donna si complicano quando il figlio inizia a manifestare dei poteri magici. Lei farà di tutto per mantenere il segreto con l’aiuto dell’amico Pat e cercherà ad ogni costo di proteggere il piccolo Dion. Il bambino, tuttavia, nonostante la tenera età, si dimostrerà curioso nei confronti di una vita filtrata dagli occhi dell’innocenza.

His Dark Materials: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Dion e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Alisha Wainwright veste i panni di Nicole Reese; Ja’Siah Young nel ruolo di Dion Reese; Michael B. Jordan interpreta Mark Reese; Jason Ritter è Pat; Jazmyn Simon veste i panni di Kat.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it