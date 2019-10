The Blacklist 7: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 4 Ottobre 2019 ha debuttato sulla rete televisiva americana NBC la nuova stagione di uno show il cui successo è indiscutibile: stiamo parlando di The Blacklist. La serie è ormai arrivata al settimo ciclo di episodi e come avvenuto per le precedenti, anche la settima stagione conterà 22 puntate dalla durata di 40 minuti circa ciascuna. The Blacklist nasce da un’idea di Jon Bokenkamp ed è prodotta da Davis Entertainment, Universal Television e Sony Pictures Television. Per quanto riguarda la data di uscita italiana non ci sono ancora conferme ufficiali, ma considerando quanto avvenuto per la precedente stagione è probabile che il settimo ciclo di episodi dello show debutti su Fox Crime a un mese di distanza. A distribuire The Blacklist ci pensa anche il canale Rai 2, ma dal momento che la sesta stagione ancora deve andare in onda è praticamente impossibile ipotizzare l’uscita della settima. In attesa dell’arrivo delle nuove puntate dello show in Italia possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Trailer Settima Stagione The Blacklist

The Blacklist 7: la trama

La trama della settima stagione dello show ripartirà probabilmente dagli eventi accaduti nella 6×22. In particolare abbiamo visto Red rintracciare Katarina Rostova grazie all’aiuto di un personaggio misterioso, il quale sembra conoscere molto bene Raymond, Liz e la stessa Katarina. Red riesce a trovare la donna, la quale, dopo un saluto appassionato, lo pugnala con una siringa e l’uomo perde i sensi. La settima stagione dovrebbe ripartire da questo punto e sicuramente Liz e la squadra partiranno alla ricerca di Red; inoltre è probabile che scopriremo l’identità dell’uomo misterioso che ha aiutato Red nelle ricerche.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Blacklist e quali personaggi interpretano all’interno dello show: James Spader e Megan Boone tornano a vestire rispettivamente i panni di Raymond “Red” Reddington e Elizabeth Keen; ad accompagnarli nel cast: Diego Klattenhoff nel ruolo di Donald Ressler; Harry Lennix è Harold Cooper; Amir Arison interpreta Aram Mojtabai; Mozhan Marnò veste i panni di Samar Navabi; Hisham Tawfiq nel ruolo di Dembe Zuma.

