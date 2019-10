The Walking Dead 10: trailer, trama, cast e quando esce

Il 6 Ottobre 2019 ha debuttato la decima stagione di una serie tv che ormai è nei cuori del pubblico: stiamo parlando di The Walking Dead. Finalmente vedremo le storie lasciate in sospeso prendere forma e scoprirne i misteri. Ci si è spesso chiesti se la decima stagione fosse l’ultima della serie, soprattutto a causa dei vari attori che hanno deciso di abbandonare lo show; fortunatamente per i fan, AMC si è espressa al riguardo, rassicurando che The Walking Dead sarà rinnovata per un undicesimo ciclo di episodi. Possiamo quindi assaporare questa stagione col cuore tranquillo, consapevoli che lo show avrà ancora un seguito. Inoltre è sicuro che il mondo creato da Robert Kirkman continuerà ancora a essere esplorato, grazie anche agli spin-off legati alla serie madre. Per quanto riguarda la distribuzione dello show in Italia, ad occuparsene sarà come al solito Sky che la manderà in onda doppiata in italiano il giorno dopo l’uscita sul canale statunitense. Per chi ancora dovesse visionare il primo episodio è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale coi sottotitoli in italiano.

Trailer Decima Stagione The Walking Dead

The Walking Dead 10: la trama

La decima stagione dello show ripartirà dagli eventi lasciati in sospeso nel corso del finale del nono ciclo di episodi. In particolare la trama si concentrerà su Eugene e Rosita i quali saranno ancora alle prese con la radio dalla quale hanno captato una voce non identificata. Negan riacquisterà un ruolo centrale dopo l’eroico salvataggio della figlia di Rick; inoltre, anche Maggie tornerà in scena dopo un lungo periodo di assenza. Gli antagonisti, invece, saranno ancora una volta i Sussuratori. Questa decima stagione si prospetta ricca di novità e colpi di scena che delizieranno il pubblico di tutto il mondo.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Walking Dead e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Dopo l’abbandono di Andrew Lincoln, l’attore che vestiva i panni del protagonista Rick Grimes, un altro personaggio ad abbandonare la serie tv sarà proprio Michonne: Danai Gurira, infatti, comparirà solo sporadicamente nel corso della nuova stagione e ci aspettiamo un uscita di scena di tutto rispetto per il suo fantastico personaggio. Tra gli attori confermati ci saranno Lauren Cohan, che tornerà nel ruolo di Maggie; Norman Reedus a interpretare Darryl e Melissa McBride nei panni di Carol. Anche Jeffrey Dean Morgan sarà presente nel cast nel ruolo di Negan. Ad accompagnarli: Khary Payton veste i panni di Ezekiel; Josh McDermitt nel ruolo di Eugene; Christian Serratos è Rosita; Seth Gilliam interpreta Gabriel.

