Lost in space 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 24 dicembre 2019 torna su Netflix la seconda stagione di una serie tv di genere fantascientifico: stiamo parlando di Lost In Space. Lo show nasce da un’idea di Matt Sazama e Burk Sharpless ed è un remake dell’omonima serie degli anni ’60. La seconda stagione, così come la prima, sarà composta da 10 episodi dalla durata di 50 minuti circa ciascuno. Le musiche sono a cura di Christopher Lennertz. Il creatore Matt Sazama ha espresso la sua a proposito della nuova stagione di Lost In Space, ecco le sue parole:

“Abbiamo avuto molte idee a riguardo, e speriamo che, se tutti guarderanno la serie, vedremo più avventure dei Robinson, perché abbiamo pianificato alcune cose pazzesche che speriamo davvero di filmare.“

Una volta ottenuta la conferma della seconda stagione da parte di Netflix, il co-creatore Burk Sharpless ha aggiunto:

“abbiamo sicuramente trovato alcune cose davvero divertenti che penso […] che le persone si divertiranno e saranno interessate al mondo della fantascienza che vogliamo costruire“

Per chi volesse visionare le nuove puntate dello show basterà attendere la data di uscita e accedere al catalogo di Netflix; ricordiamo che al momento il colosso streaming non permette più di accedere alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuito: per usufruire dei servizi sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito. In attesa della messa in onda del secondo ciclo di episodi, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Seconda Stagione Lost in Space

Lost In Space 2: la trama

La seconda stagione dello show vedrà i Robinson bloccati su un pianeta oceanico. Will sarà alla continua ricerca dell’amico robot, mentre i genitori lavoreranno al fianco della manipolatrice dottoressa Smith e il comandante West per riuscire a tornare alla Resolute e dal resto dei coloni. Continueranno dunque i viaggi ai confini dell’universo della famiglia Robinson, portandoci in nuove fantastiche avventure.

Il Cast della Serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Lost in Space e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Toby Stephens veste i panni di John Robinson; Molly Parker nel ruolo di Maureen Robinson; Maxwell Jenkins è Will Robinson; Taylor Russell interpreta Judy Robinson; Mina Sundwall veste i panni di Penny Robinson; Ignacio Serricchio nel ruolo di Don West; Parker Posey interpreta June Harris / dott. Smith.

