PS5: uscita a fine 2020, data e novità della nuova PlayStation

PS5 e Xbox Scarlett sono le console di nuovissima generazione che usciranno più o meno nello stesso periodo: fine 2020. Sulla console targata Sony, infatti, mancava ancora la certezza e l’ufficialità di una data di uscita e quanto pare la PlayStation 5 uscirà proprio all’inizio dell’inverno 2020. Lo riporta il PS Blog USA, confermando così le indiscrezioni che circolavano già da parecchio tempo, seppur in attesa di una conferma ufficiale. Ma a parlarne direttamente (a Wired.com) è stato anche il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, che ha fissato l’atteso appuntamento proprio per Natale 2020. E già sono emerse alcune importanti novità sulla console, con alcune caratteristiche rivelate specialmente a proposito dei nuovi controller.

PS5 in uscita a fine 2020: come sarà, le novità principali

Non ci sono ancora nomi ufficiali svelati per i nuovi controller della PS5, ma a quanto sembra ci troveremo tra le mani un nuovo DualShock simile a quello attuale, ma con l’aggiunta di una caratteristica: i pulsanti dorsali adattivi, che permetteranno una percezione degli effetti sonori più realistica e funzionale. A proposito del controller si è parlato anche di un feedback aptico inedito. “I due lati del DualShock nascondono al loro interno un attuatore voice coil programmabile”, spiega Smartworld, “che permetterà agli sviluppatori di personalizzare al massimo il feedback dei propri giochi”. Tutto questo viene integrato da un potente speaker posto sul controller che darà ancora più realismo agli effetti sonori del gioco, così come ai movimenti su varie superfici o alle semplici azioni di gameplay. Guidare un’auto da corsa o calcare il prato di uno stadio offrirà pertanto sensazioni ben diverse da quelle a cui siamo abituati.

Migliori smartphone ottobre 2019: fasce di prezzo e caratteristiche tecniche

Tra le principali novità spicca la presenza della SSD, che consentirà di snellire l’archiviazione dei giochi ma soprattutto di agevolarne l’installazione, permettendo di installare in maniera modulare (ad esempio approfittare solo della modalità single player nell’attesa che si completi l’installazione del multiplayer, a differenza di adesso, in cui i tempi di installazione dipendono dal peso del pacchetto completo).

Last but not least la home sarà completamente ridisegnata e sarà incentrata fortemente sull’interattività e sulla giocabilità in tempo reale. Una volta raggiunta la Home, infatti, avremo la possibilità di visualizzare diverse finestre relative ai giochi installati che ci consentiranno di approfittare delle occasioni del momento, ad esempio sfide online o tornei personalizzati per l’occasione.

Da qui a Natale 2020 usciranno certamente nuovi dettagli ufficiali che contribuiranno ad alzare completamente il sipario sulla nuova PlayStation 5.

