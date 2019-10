Hole – L’abisso: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

L’horror è la vostra passione? Allora Hole – L’abisso potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 10 ottobre 2019, rappresenta il primo lungometraggio di Lee Cronin, scrittore e regista irlandese.

L’opera, distribuita da Midnight Factory di Kock Media, seppur con le dovute differenze nella resa, ha fatto sua la lezione di film d’autore come Babadook e Goodnight Mommy che al tema del perturbante hanno saputo unire con grande maestria quello del disagio psichico. Ma qual è la sinossi di Hole?

Hole – L’abisso: trama e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Hole sarà in programmazione nelle sale dal 10 ottobre 2019. Il film horror mette in scena la storia di Sarah, giovane madre, che insieme al figlio Chris si è trasferita in una nuova città con la speranza di iniziare una vita felice e lontano dai dolorosi ricordi del passato. Spaventati dalla grande avventura intrapresa, i due possono contare l’uno sull’altro e si impegnano a rendere la casa in cui sono andati ad abitare un luogo familiare E in cui sentirsi al sicuro.

Un giorno però uno strano evento sconvolge la routine dei protagonisti di Hole. Chris si inoltra nel bosco vicino la loro dimora e scopre una grandissima e misteriosa buca. Da quel momento Sarah nota nel figlio un comportamento insolito e per nulla in linea con il suo carattere. Passo dopo passo il bambino ha atteggiamenti sempre più inquietanti che gettano la donna nel panico. La situazione peggiora quando un’anziana signora afferma che il piccolo in realtà è un impostore. La madre allora si convince che la voragine nella foresta abbia a che fare con il cambiamento del suo adorato ometto.

Il cast del film

In Hole Seána Kerslake interpreta Sarah O’Neill mentre James Quinn Markey è Chris O’Neill. Simone Kirby veste i panni di Louise Caul e Steve Wall quelli di Rob Caul.

Hanno partecipato al film anche Eoin Macken nel ruolo di Jay Caul e Sarah Hanly in quello di Lil Jones. Completano il cast James Cosmo nella parte di Des Brady e Kati Outinen in quella di Noreen Brady.

