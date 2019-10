Qualifiche GP F1 Giappone 2019 rinviate a domenica: orario e diretta tv

Il GP F1 Giappone 2019 subisce le conseguenze del temuto tifone Hagibis, che entro la giornata di domani, sabato 12 ottobre, arriverà a colpire i territori centro-orientali del Paese, per poi raggiungere la zona di Tokyo. Ma prima di raggiungere la capitale, dovrebbe piombare anche sul circuito di Suzuka, tant’è che le qualifiche previste per sabato sono state rinviate a domenica (alle 3 ora italiana), ovvero al giorno in cui è prevista anche la gara.

Qualifiche GP F1 Giappone 2019 a rischio

Ma a decidere il programma stavolta sarà sempre il meteo, con il tempo che non pare clemente nemmeno nel giorno successivo al passaggio del tifone. Per questo motivo è stato reso noto che nel caso in cui non si possa procedere con le Qualifiche, la griglia di partenza si baserà sui risultati conseguiti nella seconda sessione di prove libere. Come potrebbe essere questa griglia di partenza la prossima domenica, se non si dovessero svolgere le Qualifiche? Riassumiamola nella seguente tabella:

Posizione Pilota Team Tempo 1 Bottas Mercedes 1’27”785 2 Hamilton Mercedes 1’27”885 3 Verstappen Red Bull 1’28”066 4 Leclerc Ferrari 1’28”141 5 Vettel Ferrari 1’28”376 6 Albon Red Bull 1’28”402 7 Sainz McLaren 1’29”051 8 Perez Racing Point 1’29”299 9 Gasly Toro Rosso 1’29”354 10 Norris McLaren 1’29”358 11 Raikkonen Alfa Romeo Racing Ferrari 1’29”477 12 Kvyat Toro Rosso 1’29”512 13 Grosjean Haas 1’29”553 14 Stroll Racing Point 1’29”597 15 Giovinazzi Alfa Romeo 1’29”651 16 Magnussen Haas 1’29”749 17 Ricciardo Renault 1’29”859 18 Hulkenberg Renault 1’30”334 19 Kubica Williams 1’30”916 20 Russell Williams 1’31”071

Orario e diretta tv

Secondo il nuovo programma, quindi, le Qualifiche sono state rinviate a domenica (ore 10 locali, 3 ora italiana), mentre la gara è stata ufficializzata alle 7.10 ora italiana, quindi circa 4 ore dopo le Qualifiche. Queste ultime, lo ricordiamo sono però a rischio.

Gli appassionati di Formula 1 potranno assistere in diretta al Gran Premio del Giappone sintonizzandosi sui canali Sky, e più precisamente su Sky Sport F1 HD. In alternativa, è possibile seguire la gara anche in streaming su Sky Go.

Chi non è abbonato a Sky, ma vuole comunque assistere alla gara, dovrà attendere le ore 15, quando il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso (in differita, ovviamente) su Tv8.

