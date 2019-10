Rosy Abate 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce

Questa sera, venerdì 11 Ottobre 2019, va in onda su canale 5 l’ultima puntata di una serie tv che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico italiano: stiamo parlando di Rosy Abate. Nonostante il riscontro positivo sono in molti a domandarsi se la serie tv avrà un seguito oppure no. Al momento il rinnovo dello show non è stato confermato, ma l’attrice protagonista, Giulia Michelini, si è espressa in merito durante un’intervista per la rivista Grazia; ecco le sue parole:

“Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo. La terza stagione? Se ci sarà, resisterò anche a una terza stagione, ma anche per Rosy deve arrivare la parola fine.“

L’attrice ha poi in seguito aggiunto alcune parole in merito al rapporto col suo personaggio durante un’intervista a Verissimo:

“Rosy non mi ha stancata, forse affaticata, dopo 10 anni le abbiamo fatto fare di tutto, manca solo che diventi Papa. Non sono stufa ma vorrei fare anche altro. Non mi esprimo sulla terza serie, dico solo che per me Rosy è un personaggio che ha un arco conclusivo in questa serie. Vorrei lasciare un bel ricordo.“

Considerando la situazione, possiamo ipotizzare che se il terzo ciclo di episodi andasse in produzione è molto probabile che sarà l’ultimo della serie. Non resta che attendere conferme ufficiali; nel frattempo diamo un’occhiata alla trama generale di Rosy Abate e scopriamo chi sono gli attori del cast.

Rosy Abate: la trama

Dal momento che il rinnovo per la terza stagione di Rosy Abate ancora non è stato ufficializzato è impossibile prevedere quale sarà la trama che seguirà il finale del secondo ciclo di episodi. Quello che è certo è che questa sera vedremo Rosy con le spalle al muro: la donna ha appena rapito Nina, la figlia del suo nemico. Escogiterà un piano che terrà lontani Leo e Luca per non coinvolgerli nell’azione e tenderà una trappola a Costello.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Rosy Abate e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Giulia Michelini veste i panni di Rosy Abate; Mario Sgueglia nel ruolo di Luca Bonaccorso; Paola Michelini interpreta Regina Santagata; Vittorio Megazzù è Leonardo; Augusto Zucchi veste i panni di Bruno Criscito; Naike Anna Silipo nel ruolo di Livia Cataldi; Paolo Pierobon interpreta Filippo De Silva; Bruno Torrisi è il questore Licata; Davide Devenuto veste i panni di Antonio Costello; Claudio Gioè nel ruolo di Ivan Di Meo; Gegia interpreta Nunziatina.

