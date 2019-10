Dylan Dog: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il celebre fumetto della casa editrice Sergio Bonelli Editore, Dylan Dog, è pronto ad essere trasformato in una serie tv. In particolare, il personaggio creato da Tiziano Sclavi si svilupperà in una prima stagione live-action composta da 10 episodi. A occuparsi del progetto sarà la casa produzione di James Wan (regista di The Conjuring e Saw, l’Enigmista), l’Atomic Monster in collaborazione con la casa editrice Bonelli. Davide Bonelli ha espresso il suo parere sul progetto, di seguito le sue parole:

“James Wan e Atomic Monster sono maestri del genere horror e hanno una profonda sensibilità circa il modo migliore di adattare i fumetti allo schermo. Siamo entusiasti del fatto che una squadra come questa sia al lavoro su uno dei nostri personaggi più importanti“

Lo stesso James Wan ha poi aggiunto:

“Dylan Dog è uno dei miei fumetti preferiti di sempre. Sono stato iniziato per la prima volta alle storie dell’Indagatore dell’Incubo al liceo, dai miei amici europei. Anche se in quel momento non ho capito il testo a causa della lingua, ho facilmente ricostruito la storia attraverso i bellissimi disegni e i riferimenti al genere horror. Sono emozionato all’idea di collaborare con Sergio Bonelli Editore per portare tutto questo sullo schermo“

Non ci sono dubbi: il celebre fumetto nato dalla penna di Tiziano Sclavi 33 anni fa che ha rapito i cuori di intere generazioni avrà una trasposizione televisiva. Al momento non sappiamo quando le riprese avranno inizio e sicuramente per quanto riguarda la data di uscita bisognerà ancora attendere a lungo. Nel frattempo diamo un’occhiata alla trama della futura serie tv.

Dylan Dog: la trama

La serie racconterà le avventure di Dylan, un uomo dal passato misterioso alle prese con un futuro incerto. Insieme al compagno Groucho affronterà creature dell’incubo come mostri, vampiri e vantasmi, ma non mancheranno eventi passionali con bellissime donne. l’obbiettivo di Dylan è quindi quello di risolvere crimini e misteri affidandosi al suo intuito, il tutto condito con un tagliente senso dell’umorismo.

Il Cast della serie TV

Al momento non ci sono informazioni su chi saranno gli attori protagonisti di Dylan Dog, non appena ci saranno novità in proposito, provvederemo ad aggiornarvi.

