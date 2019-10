Boban: “Pioli non è una seconda scelta. E’ un uomo forte”

Boban: “Pioli non è una seconda scelta. È un uomo forte”

La scelta legata a Stefano Pioli per la panchina del Milan continua a far discutere parecchio. Il tecnico emiliano, a detta di molti non sarebbe in grado di fare meglio del suo predecessore appena esonerato, Marco Giampaolo. Ma la dirigenza milanista non ci sta e difende a spada tratta il suo nuovo allenatore dagli attacchi che piovono da tifoseria e non solo.

A prendere le difese di Pioli ci ha pensato anche Zvonimir Boban, Chief Football Officer del club rossonero. Il croato è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport durante il Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento: ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Come cambia il Milan con Pioli: i possibili scenari di formazione

Le parole di Boban

A riguardo dell’esonero di Giampaolo: “L’importante è che il sistema funzioni, ma se non funziona che cosa si deve fare? Cambiare l’allenatore è stata una sconfitta per tutti. Dispiace molto per Giampaolo. Ci siamo lasciati in maniera normale, con eleganza direi, è una bravissima persona. Nel mondo del calcio succedono queste cose. Giampaolo è bravo, ma abbiamo scelto di cambiare tutti insieme per il bene del Milan. Noi abbiamo guardato il prodotto: il campo decide e infatti ha deciso“.

Sulla scelta di Pioli: “Era la soluzione migliore sul mercato. Pioli non è una seconda scelta. Abbiamo valutato due situazioni: Spalletti è un grande tecnico, ma questo non vuol dire che Pioli sia una seconda scelta. E infatti non lo è. Pioli è un uomo forte, ha buone idee di calcio, è subentrato tante volte facendo bene“.

La speranza è ovviamente quella di ritornare a grandi livelli: “Lavoro per far tornare grande il Milan. Sono qui da poco, dobbiamo lavorare tanto sotto tutti i punti di vista. Si dovrebbe fare meglio e faremo di tutto perché avvenga. Bisogna lottare, lavorare tutti insieme: è quello che facciamo“.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it