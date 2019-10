Dove vedere Italia-Grecia in diretta tv gratis in chiaro e streaming

Italia-Grecia: primo match point in chiave qualificazione agli Europei 2020 per la nazionale del Ct Roberto Mancini; basta una vittoria per assicurarsi un posto al prossimo torneo continentale con tre turni di anticipo sul calendario (non è mai successo).

Italia-Grecia: primo match point per gli azzurri

Sono passati ormai quasi due anni dallo 0 a 0 nello spareggio contro la Svezia che impedì alla nazionale italiana di Ventura di staccare il biglietto per il mondiale in Russia del 2018. La situazione odierna è molto diversa: basti pensare che l’Italia, dopo 6 partite, viaggia a punteggio pieno in testa al girone J.

Adesso, agli azzurri bastano tre punti per assicurarsi la qualificazione agli Europei della prossima estate, che cominceranno proprio all’Olimpico teatro anche del match di stasera contro la Grecia (diretta su Rai 1 a partire dalle 20 e 45 di oggi sabato 12 ottobre 2019), che tra l’altro avverrebbe con ben tre turni di anticipo, il che non è mai successo.

Giro di Lombardia 2019: The Bauke Mollema day

Probabili formazioni e pronostico

L’Italia dovrebbe scendere in campo col il 4-3-3 andatosi via via consolidando durante la gestione del Mancio. In porta Donnarumma, dietro saranno indisponibili Chiellini e Florenzi, quindi spazio a D’Ambrosio e ad uno tra Romagnoli e Acerbi per completare il reparto insieme a Bonucci e Spinazzola. In mediana tre punti fermi di Mancini: Verratti, Jorginho e Barella. Poi Chiesa, Immobile e Insiegne comporranno il tridente offensivo.

La Grecia, ormai esclusa dai giochi per quanto riguarda la qualificazione (penultima a 5 punti), scenderà in campo senza numerosi titolari; non dovrebbero essere della partita Sokratis, Samaris e Mitroglu, oltre al napoletano Manolas. Arrivando al pronostico, il verdetto di Italia-Grecia sembra già scritto: bisogna considerare che la Grecia non ha più niente per cui lottare e in più si presenta come una nazionale in crisi, soprattutto, di talenti; all’andata l’Italia si impose per 3 a 0, il risultato finale anche in quest’occasione dovrebbe volgere largamente a favore degli azzurri (negli ultimi 9 incontri l’Italia ha vinto 6 volte, i restanti 3 match sono finiti in pareggio, l’ultima vittoria della Grecia contro gli azzurri risale al 1972).

Legge di bilancio 2020: decreto fisco e tasse, cosa contiene. Le novità

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it