Supernatural 15: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 Ottobre 2019 sulla rete televisiva americana The CW ha debuttato la quindicesima stagione di una serie tv che è entrata nei cuori di numerosissimi fan: stiamo parlando di Supernatural. Per quanto riguarda l’uscita dello show in Italia è probabile che dovremo aspettare ancora a lungo considerando che solo a gennaio è andato in onda il finale della tredicesima stagione. In attesa di conoscere quando il quindicesimo ciclo di episodi arriverà anche nel nostro Paese, possiamo goderci il trailer della nuova stagione: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Quindicesima Stagione Supernatural

Supernatural 15: la trama

Nel finale della precedente stagione abbiamo visto Chuck, personificazione di Dio, uccidere Jack “per capriccio”, scatenando una nuova e devastante apocalisse sul Mondo. Nella prossima stagione dovremo quindi scoprire le vere intenzioni di Chuck per capire se lui è un essere malvagio contro gli uomini o se sta solo controllando le vite dei personaggi per “scrivere una storia eccitante”. In questa ultima stagione di Supernatural il ciclo verrà concluso e ci aspettiamo che ogni mistero sia svelato.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori dello show e quali personaggi interpretano all’interno di Supernatural. Sicuramente troviamo il quartetto protagonista composto da: Jared Padalecki che torna a vestire i panni di Sam Winchester; Jensen Ackles sarà ancora nel ruolo di Dean Winchester; Misha Collins interpreterà nuovamente Castiel; Alexander Calvert è Jack Kline. Ad accompagnarli nel cast: Jim Beaver veste i panni di Robert Steven” Bobby” Singer; Samantha Smith nel ruolo di Mary Winchester; Kim Rhodes è Jody Mills; Osric Chau interpreta Kevin Tran; Felicia Day veste i panni di Charlie Bradbury; Ruth Connell nel ruolo di Rowena; Lisa Berry è Billie/Morte

