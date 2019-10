Smartphone in uscita a ottobre 2019: modelli e calendario date

Ottobre è un mese importante per il fronte telefonia, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti e le novità del futuro, sia per quanto riguarda l’uscita di nuovi Smartphone. Sin dalla fine del mese di settembre iniziano ad arrivare nuovi modelli sul mercato. Ecco quali sono le principali novità per il mese di ottobre e quando arriveranno gli altri dispositivi mobili.

Smartphone in uscita a ottobre 2019: One Plus 7 e Pixel 4

Dopo aver inaugurato la gamma di One Plus 7 con l’aggiunta anche del 7 Pro, arrivano le versioni potenziati 7T e 7T Pro. Le differenze starebbero non solo nelle specifiche tecniche (maggiorate) ma anche nelle colorazioni (ben quattro). La batteria, inoltre, è più performante, il display è anch’esso molto grande, adatto soprattutto a chi fa uso e consumo di video e di videogiochi da telefono. Sponda Google invece, si dice che la casa di Mountain View non abbia preso molto bene la fuga di notizie, così, decisa a invertire questa tendenza che si riproduce sistematicamente ad ogni nuova uscita, ha pubblicato sul suo blog ufficiale i dati tecnici degli smartphone che lancerà. Il Pixel 4 sembra promettere bene, la punta di diamante è il Pixel Neural Core, elaboratore di immagini che utilizza le reti neurali artificiali per riprodurle.

Xiaomi Redmi 8: batteria da 5000 mah e Snapdragon 439. Pro e contro

Smartphone in uscita a ottobre 2019: Huawei senza Android e Mi Mix 4

Altre due uscite eccellenti dovrebbero avvenire nel corso di questo mese. Parliamo del Mate 30, primo smartphone della casa Huawei che avrà un sistema operativo proprio e non farà uso dell’ecosistema Android. Il Mate 30 avrà quattro fotocamere disposte in un modulo a cerchio sul retro. Le specifiche sono tutte da top di gamma. Stando alle prime info, il modello base costerà sui 790 euro, il Pro quasi 1100. Avveniristico e sfrontato sarà il Mi Mix 4 di casa Xiaomi, l’azienda cinese, nota per i suoi primati nel campo della telefonia, si prepara a farne un altro? Sensore fotografico Samsung GW1 da 64 megapixel, super schermo e RAM fino a 16 GB.

