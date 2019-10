Nubia Red Magic 3S è ufficiale: data uscita in Italia, prezzo e scheda

Il nuovo Red Magic 3S è stato appena reso ufficiale. Lo smartphone con specifiche da gaming di casa Nubia, arriverà in Europa e anche in Italia il 16 ottobre. Il 3S è un modello più evoluto del Magic 3, il quale è stato presentato lo scorso aprile. Ecco ora uno sguardo panoramico al dispositivo mobile, tra caratteristiche tecniche, prezzo e scheda generale.

Nubia Red Magic 3S è ufficiale: caratteristiche e colorazioni

Sarà disponibile in tre colorazioni particolari: Eclipse Black, Mecha Silver e Cyber Shade. Il design non viene stravolto, le modifiche si limiteranno alla parte hardware (non è poco). Ci sarà a bordo il nuovo SoC Snapdragon 855 Plus. La componente RAM consisterà in due tagli, uno da 8 GB e uno da 12, con uno spazio interno che oscillerà tra i 128 e i 256 GB. Il display è da 6,65″ con risoluzione Full HD+ e con refresh a 90 Hz. Oltre alla memoria di qualità UFS 3.0, c’è un più elaborato sistema di raffreddamento misto, aria-liquido, l’impiego di una ventola e il LED RGB. Più scarso il comparto fotografico, con un solo sensore posteriore da 48 megapixel e uno anteriore da 16.

Smartphone in uscita a ottobre 2019: modelli e calendario date

Nubia Red Magic 3S è ufficiale: prezzo e autonomia

Forte anche la batteria del nuovo Red Magic 3S, la capienza è di 5000 mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida a 27W. Il reparto connettività si anima con il GPS, Bluetooth 5.0, presa USB Type-C, Wifi e 4G. Per quanto concerne il prezzo, per la versione da 8/128 si parla di circa 380 euro al cambio, i quali diventano 480 per la versione con 12 GB di RAM e 128 GB di ROM. L’attesa per i gamers da smartphone è quasi finita, il Red Magic 3S è realtà e sta per arrivare.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it