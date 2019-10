Ferrari F1 2020: anticipazioni e come potrebbe essere il nuovo modello

Si è concluso oggi, ufficialmente, la disputa per il mondiale costruttori, in Formula 1. Con la vittoria di Bottas e il terzo posto di Hamilton, il titolo costruttori è andato alla Mercedes per il sesto anno consecutivo. La Ferrari è però decisa a invertire questa tendenza per l’anno 2020, lo stesso Hamilton ha dichiarato che le ultime gare di questo mondiale serviranno a capire i punti di sviluppo della prossima F2020. Ecco un focus su quali potrebbero essere i progetti del futuro della monoposto.

Ferrari F1 2020: la SF90 si evolve, parola di Mattia Binotto

Le conferme sono arrivate anche da Binotto, la F2020 sarà una evoluzione della SF90. Non ci saranno stravolgimenti ma significativi passi in avanti per lasciare quanto di buono è stato fatto quest’anno. Dopo la pausa estiva, la scuderia di Maranello ha apportato alcune modifiche alla monoposto. I risultati dopo la sosta sono stati eccezionali, con 3 vittorie e 4 pole position. Non si conoscono precisamente le direttive sulle quali sarà costruita la prossima Ferrari, certo è che in questo finale di stagione, le Rosse sono risultate non solamente competitive ma anche superiori, a tratti, alle Mercedes.

Ferrari F1 2020: le parole di Hamilton

Come abbiamo già accennato, il cinque volte campione del mondo, Lewis Hamilton ha rilasciato di recente un’intervista, nella quale ha rivelato che le ultime gare sono state molto difficili dato lo sviluppo e gli importanti passi in avanti fatti dalla Ferrari. Dal suo punto di vista è essenziale studiare la Ferrari del futuro dalle ultime gare di questo mondiale, che, come lui ben sa, è già parzialmente nelle sue tasche. Il campione del mondo ha anche detto che la Mercedes non ha bisogno di sfruttare la diatriba tra i due ferraristi per vincere, “sarà necessario fare ciò che va fatto”, ha detto in sintesi Hamilton.

