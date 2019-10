Tell me a story 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce in streaming

CBS All Access ha ordinato il rinnovo di una serie tv: stiamo parlando di Tell me a Story. La seconda stagione debutterà sul canale americano il 5 dicembre 2019, ma sebbene il primo ciclo di episodi conta 10 puntate, ancora non sappiamo se lo stesso numero verrà confermato anche per la seconda stagione. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia, ricordiamo che al momento la prima stagione è ancora inedita e bisogna aspettare che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese. Ecco le parole di Julie Mcnamara, vicepresidente esecutivo della programmazione di CBS All Access:

“La prima stagione di Tell Me a Story ha trasformato fiabe tradizionali, intrecciando e modernizzando tre storie classiche, in un thriller avvincente per gli spettatori di oggi, come solo Kevin Williamson può fare. Non vediamo l’ora di sorprendere ed intrattenere il pubblico con una nuova serie di storie la prossima stagione“

Tell me a story è una serie tv antologica, vale a dire che ogni stagione presenta un cast e una trama differenti; in particolare lo show miscela il mondo fiabesco classico e tradizionale con il genere thriller, concedendo allo spettatore un cocktail davvero esplosivo.

Tell me a story 2: la trama

La prima stagione di Tell me a Story aveva come ambientazione New York e raccontava storie ispirate a 3 fiabe: i 3 porcelli; Cappuccetto Rosso; Hansel e Gretel. Nel secondo ciclo di episodi la trama si sposta a Nashville dove invece verranno intrecciate le storie ispirate a 3 principesse classiche delle fiabe: La Bella Addormentata; La bella e la bestia; Cenerentola.

In particolare seguiremo le vicende di due personaggi: Tucker, uno scrittore in difficoltà che vive in una baita e cerca di lavorare duramente per mostrare il proprio valore alla sua amata, ma di colpo la sua vita subisce un colpo che minaccia di distruggere tutto il suo mondo; e Olivia, la quale si trasferisce a Nashville per studiare, ma per sopravvivere dovrà fare appello a tutta la sua volontà e trovare la forza e l’intelligenza per andare avanti.

Il cast della serie tv

Scopriamo ora chi sono gli attori protagonisti di Tell me a story 2 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Paul Wesley veste i panni di Tucker, mentre Danielle Campbell copre il ruolo di Olivia. Ad accompagnarli nel cast: Odette Annable è Maddie; Natalie Alyn Lind interpreta Ashley; Carrie–Anne Moss veste i panni di Rebecca; Phillip Rhys nel ruolo di Damien Hewett; Garcelle Beauvais è Veronica Garland; Ashley Madekwe è Simone; Caleb Castille interpreta Ron; Christopher Meyer veste i panni di Derek.

