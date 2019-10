Jett: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

Oggi 14 Ottobre 2019 debutta negli Stati Uniti su Cinemax una nuova serie tv che sembra essere molto promettente: stiamo parlando di Jett. Lo show è un action, scritto e diretto da Sebastian Gutierrez, il quale ricopre anche il ruolo di produttore. La prima stagione conta 9 episodi. Per quanto riguarda la data di uscita in Italia al momento non ci sono notizie ufficiali: dovremo aspettare che una piattaforma streaming o canale televisivo decida di acquistare i diritti di distribuzione per importarlo nel nostro Paese. In attesa di nuove informazioni sul futuro della serie, possiamo goderci il trailer: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Jett

Jett: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Daisy “Jett” Kowalski, una ladra che da poco è riuscita a uscire di prigione. Il suo desiderio è quello di lasciarsi il passato alle spalle per prendersi cura della figlia, ma viene ostacolata da una vecchia conoscenza: Charlie Baudelaire, il quale ha bisogno di Daisy per regolare i conti con un noto criminale che vive a l‘Havana. Sebbene Daisy promette a se stessa che quello sarà il suo ultimo atto criminale, si scoprirà in breve tempo ritornare nuovamente nella spirale della malavita. Riuscirà la nostra eroina e salvarsi dalla gatta buia e riprendere in mano la propria vita?

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Jett e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Carla Gugino veste i panni di Daisy “Jett” Kowalski; Giancarlo Esposito nel ruolo di Charlie Baudelaire; Elena Anaya è Maria; Michael Aronov interpreta Jack “Jackie” Dillon; Gaite Jansen veste i panni di Phoenix; Gil Bellows nel ruolo di Evans; Christopher Backus è Bennie; Gentry White interpreta Charles Junior; Jodie Turner–Smith veste i panni di Josie; Violet McGraw nel ruolo di Alice.

