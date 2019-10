Maniac Cop: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

HBO in collaborazione con Nicolas Wending Refn ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Maniac Cop. Lo show si basa su un vecchio film del 1988, Poliziotto Sadico, scritto da Larry Cohen e con regista William Lusting. Secondo quanto detto da Variety, Nicolas Wending Refn assumerà sia il ruolo di showrunner dello show che quello di regista, insieme a John Hyams. Ecco le parole di Refn a proposito del suo progetto e della sua collaborazione con John Hyams:

“Sono sempre stato un ammiratore devoto di John Hyams. Abbiamo parlato di una re-immaginazione dei film di Maniac Cop per diversi anni, ma mentre continuavamo a lavorare sul materiale, ci siamo ritrovati a voler esplorare il mondo che stavamo creando in modo più approfondito. Trasformare Maniac Cop in una serie ci consentirà di realizzare le nostre ambizioni più sfrenate e di raggiungere un enorme pubblico attraverso i partner HBO e Canal Plus. Questo spettacolo sarà un’odissea piena di azione e orrore. Dato lo stato attuale del mondo, tuttavia, Maniac Cop sarà anche un forte commento sul declino della civiltà“

La nuova serie tv rappresenta per Refn il secondo progetto sul mondo della televisione dopo Too Old to Die Young.

Maniac Cop: la trama

La trama della serie tv si basa, come su scritto, sull’omonimo film degli anni ’80; in particolare ruota intorno la figura di Matt Cordell. Quest’ultimo è un onesto poliziotto finché all’improvviso viene incastrato da colleghi corrotti. Una volta in carcere, il poliziotto verrà ucciso dagli stessi criminali che egli stesso ha arrestato. Qualche tempo dopo, il dipartimento di polizia scopre che c’è un assassino in città, alto, robusto e vestito da poliziotto. Indagando sull’uomo, si verrà a sapere che l’omicida è proprio Matt Cordell tornato dal mondo dei morti nei panni di un Giustiziere Immortale.

Jett: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

Il Cast della serie TV

Al momento non ci sono informazioni su chi saranno gli attori protagonisti della serie tv nè abbiamo idea di quali personaggi compariranno all’interno dello show. Non appena ci saranno nuove notizie al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it