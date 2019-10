Ocean film festival 2019: città ospitanti, date e programma completo

Dal 14 al 29 Ottobre 2019 torna per la terza edizione l’Ocean Film Festival, un evento itinerante che “attraccherà” in 14 città italiane.

L’Ocean Film Festival propone una serie di corto e medio metraggi dedicati al mondo blu provenienti dall’omonima rassegna australiana. Una rassegna composta da nove pellicole molto diverse tra loro; tutte dedicate al delicato ecosistema marino, alle avventure vissute sotto e sopra le acque, alle creature che lo vivono e al nostro rapporto con esso.

Cosa vedere all’Ocean Film Festival

Ecco le nove pellicole in programma all’Ocean Film Festival per un totale di più di due ore di proiezione.



Si parte con ADVENTURE IS CALLING una lunga immersione senza sosta dall’Egitto al Messico, dalle Filippine alle Bahamas. Un avventura ricca di incontri per chi non resiste al richiamo di andare oltre la superficie.

Segue una lettera d’amore all’oceano scritta ed interpretata da chi lo vive con l’anima, stiamo parlando del documentario EMOCEAN.

FOREVER invece ci racconta dell’opera dell artista Tony Plant in Cornovaglia dove scogli, sabbia e acqua diventano parti attive dell’opera.

Ci invita a riflettere sui cambiamenti climatici I AM FRAGILE, un viaggio dalla Groenlandia al Nunavut per raccontare la vita degli animali che abitano queste zone.

All’Ocean Film Festival vi è anche MANRY AT SEA, pellicola che racconta la storia di Robert Manry e della sua traversata Atlantica in solitaria a bordo di una barca a vela di 4 metri di lunghezza.



“Credo che una delle grandi tragedie della vita sia il fatto che i giovani abbiano molti sogni, e che quando crescono, scontrandosi con la dura realtà, rinuncino a uno a uno, sino a rinunciare a tutti. Non volevo assolutamente che succedesse a me” disse Robert Manry.



NAMANU RRUNI – ALBATROSS ISLAND e SOUTHERN RIGHT WHALE invece raccontano le avventure di una colonia di Albatros in Tasmania, mentre il secondo parla del viaggio di una Balena Franca nel mare della Patagonia.



SURFACE ci racconta il lavoro di Ben Thouard, noto per realizzare fotografie a pelo d’acqua.

Se invece avete sempre considerato il surf come uno sport per mari tropicali e assolati SURFER DAN vi farà cambiare idea.

Dove e Quando

L’Ocean Film Festival è iniziato ieri da Milano e Firenze, oggi vi aspetta a Livorno e Lecco. Nelle prossime settimane potrete partecipare al Festival a Roma(16 Ottobre), Napoli(17), Saronno(17), Torino(21-22), Padova(21) Udine (22), Bologna (23), Trieste (23), Genova (24) e ultima data a Brescia (29).

Per Biglietti, Orari e tutte le informazioni sono sul sito.(https://www.oceanfilmfestivalitalia.it/)

