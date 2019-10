The Cry: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 24 Settembre 2019 ha debuttato su Timvision una nuova serie tv di genere thriller/psicologico: stiamo parlando di The Cry. Lo show è andato in onda per la prima volta in Inghilterra sul canale BBC il 30 settembre 2019. A poco meno di un anno di distanza, la serie è arrivata in Italia, mentre approderà negli Stati Uniti il 9 Novembre 2019. The Cry s’ispira a un omonimo romanzo scritto dall’autrice australiana Helen Fitzgerald, la quale ha riscosso un notevole successo tra i lettori del genere. Per quanto riguarda la domanda che molti fan si stanno già ponendo, non è chiaro se lo show avrà un seguito oppure la prima stagione può definirsi auto-conclusiva. Ciò soprattutto in virtù del fatto che non esiste un romanzo “sequel” che possa fungere da base per un eventuale secondo ciclo di episodi. In attesa di nuove informazioni sul futuro dello show, possiamo nel frattempo dare un’occhiata al trailer: lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione The Cry

The Cry: la trama

La trama della serie tv ruota intorno le vicende di una famiglia. In particolare una coppia di genitori è esasperata a causa degli atteggiamenti del figlio durante un viaggio aereo; una volta atterrati, i genitori noleggiano un’auto e proseguono il viaggio, ma quando sostano momentaneamente per andare in un negozio, al loro ritorno il bambino è scomparso. Il piccolo Noah in un batter d’occhio è su tutti i giornali e social media; la polizia dà il via alle ricerche a livello internazionale, ma ben presto gli eventi iniziano a sfuggire al controllo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Cry e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jenna Coleman veste i panni di Joanna Lindsay; Ewen Leslie nel ruolo di Alistair Robertson; Asher Keddie è Alexandra Grenville; Stella Gonet interpreta Elizabeth Robertson; Sophie Kennedy veste i panni di Kirsty; Markella Kavenagh nel ruolo di Chloe Robertson; Alex Dimitriades è Detective Peter Alexiades; Shareena Clanton interpreta Detective Lorna Jones; Shauna Macdonald veste i panni del Dr. Wallace; Kate Dickie nel ruolo di Morven Davis; David Elliot è Henry McCallum.

