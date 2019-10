Dove vedere Svezia-Spagna in diretta streaming o in tv. Le formazioni

Questa sera, martedì 15 ottobre 2019, si gioca Svezia-Spagna, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Le due squadre, che militano al Gruppo F, si scontreranno per mantenere saldo il secondo posto (la Svezia) dall’assalto delle inseguitrici e per confermare il primato (la Spagna). Sarà un match molto interessante e bello da vedere: il fischio d’inizio sarà alle ore 20.45 alla Friends Arena di Solna, nel Paese scandinavo. Andiamo a scoprire dove vedere la partita e le probabili formazione, ma non senza prima fare il punto della situazione sul Gruppo F e sull’andamento delle due squadre.

Euro 2020: Gruppo F, il punto della situazione

La Spagna avrebbe potuto qualificarsi una giornata fa, ma il pareggio acciuffato dalla Norvegia in extremis ha rovinato i piani degli iberici, rimandando la possibile qualificazione a stasera, in occasione della partita contro la Svezia. Non sarà però un ostacolo facile da superare, visto che gli scandinavi sono in seconda posizione e devono guardarsi le spalle dalla rincorsa della Romania. La Spagna, tuttavia, farà di tutto per agguantare la qualificazione a Euro 2020 in anticipo. All’andata finì 3 a 0 per la Spagna. La classifica del Gruppo F, al momento, è riassunta nella seguente tabella.

Posizione Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti 1 Spagna 7 6 1 0 18 4 19 2 Svezia 7 4 2 1 17 8 14 3 Romania 7 4 1 2 16 7 13 4 Norvegia 7 2 4 1 12 9 10 5 Malta 7 1 0 6 2 17 3 6 Far Oer 7 0 0 7 3 23 0

Svezia-Spagna: le probabili formazioni

Nella Spagna non ci sarà lo squalificato Sergio Ramos, al suo posto dovrebbe esserci Inigo Martinez, mentre a centrocampo troverà spazio Fabian Ruiz. Dall’altra parte, nelle file della Svezia, non mancheranno il portiere ex Roma attualmente al Cagliari Olsen, mentre a centrocampo ecco Ekdal. Presenti anceh Forsberg e il capitano Granqvist, mentre in attacco spazio a Berg, che sarà affiancato da uno tra Isak e Quaison. Ecco le probabili formazioni di Svezia-Spagna.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Danielson, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Quaison. All : Andersson.

(4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Danielson, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Quaison. : Andersson. Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Inigo Martinez, D. Llorente, Bernat; Rodri, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara; Oyarzabal, Rodrigo, Gerard Moreno. All : Moreno.

(4-3-3): De Gea; Carvajal, Inigo Martinez, D. Llorente, Bernat; Rodri, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara; Oyarzabal, Rodrigo, Gerard Moreno. : Moreno. Arbitro: Turpin (FRA).

Svezia-Spagna: diretta streaming live e tv, dove vedere la partita

Non sarà possibile vedere su alcun canale la partita tra Svezia e Spagna, né in diretta tv, né quindi in diretta streaming live. Per restare aggiornati sull’andamento della partita, sarà tuttavia possibile recarsi sul sito ufficiale della Uefa, nella sezione dedicata alle partite di qualificazione a Euro 2020.

