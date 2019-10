Dove vedere Liechtenstein-Italia in diretta streaming o in tv

Questa sera, allo stadio Rheinpark di Vaduz, si giocherà Liechtenstein-Italia: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45. Gli Azzurri arrivano a questa partita con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca. Sarà comunque un’occasione per fare un po’ di turnover, sperimentare con i giovani e inseguire le nove vittorie consecutivo, obiettivo soprattutto per il Ct Roberto Mancini, che vincendo questa sera, raggiungerebbe il record conseguito dal due volte campione del mondo Vittorio Pozzo. Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta live streaming o tv e come scenderanno le formazioni in campo questa sera: prima, però, facciamo il punto della situazione sul Gruppo J.

Euro 2020: Gruppo J, il punto della situazione

Italia prima del girone a punteggio pieno, con 7 vittorie su 7 partite giocare, 20 gol fatti e solo 3 subiti. A inseguire per il secondo posto ci sono Finlandia (12 punti), Armenia e Bosnia (a pari merito con 10 punti). Infine troviamo la Grecia, che in questo gruppo ha vinto solo una partita, e il Liechtenstein che ha conquistato 2 punti con altrettanti pareggi. Ecco la classifica aggiornata del Gruppo J prima delle partite di questa sera (oltre a Liechtenstein-Italia, sono previste anche Grecia-Bosnia e Finlandia-Armenia).

Posizione Squadra Partite giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol fatti Gol subiti Punti 1 Italia 7 7 0 0 20 3 21 2 Finlandia 7 4 0 3 9 8 12 3 Armenia 7 3 1 3 12 12 10 4 Bosnia-Erzegovina 7 3 1 3 16 12 10 5 Grecia 7 1 2 4 7 12 5 6 Liechtenstein 7 0 2 5 2 20 2

Liechtenstein-Italia: le probabili formazioni

Come scenderà in campo l’Italia “senza pensieri” di Roberto Mancini? Spazio alla linea verde, con Zaniolo titolare, mentre a centrocampo dovrebbe trovare spazio il giallorosso Cristante e nella triade offensiva dovrebbe spuntare Vincenzo Grifo. Ecco le probabili formazioni di Liechtenstein-Italia.

Liechtenstein (5-3-2): B. Buchel; Rechsteiner, Kaufamann, Hofer, Goppel, Meier; M. Buchel, Sele, Hasler; Salanovic, Frick. All : Kolvidsson.

(4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Grifo. : Mancini. Arbitro: Treimanis (LET).

Dove vedere Svezia-Spagna in diretta streaming e tv: le probabili formazioni

Liechtenstein-Italia diretta tv streaming: dove vedere la partita

Liechtenstein-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 (la partita inizierà alle ore 20.45). In alternativa, è possibile seguire il match in diretta streaming sintonizzandosi su RaiPlay, oppure in differita su Rai Replay.

