Se mi vuoi bene: trama, e cast del film di Brizzi. Le anticipazioni

“Questo è il film che volevo fare da tanto tempo e spero che il pubblico sorrida e si commuova allo stesso tempo vedendolo”: così Fausto Brizzi racconta la sua ultima opera in cui ha riunito un cast di attori/amici perché questo è proprio il tema cardine del film: l amicizia e gli affetti che, nei momenti di difficoltà, diventano fondamentali.

Se mi vuoi bene: trama

“Se mi vuoi bene” è un film che unisce le caratteristiche del dramma a quelle della commedia, un genere che in America viene chiamato dramedy e in Francia comédie dramatique.

Un genere in Italia ancora poco approfondito ma che il regista ama e aveva già sperimentato al suo esordio con Notte prima degli esami.

Il film, tratto dall’omonimo libro del regista, parla della storia di Diego, interpretato da Claudio Bisio, un avvocato che soffre di depressione fino a tentare il suicidio. Non riuscendo nel suo tentativo decide che la soluzione per curare il suo disturbo è quella di aiutare le persone che gli stanno attorno. Così Diego affiancato da Massimiliano (Sergio Rubini) ed Edoardo (Flavio Insinna), un cliente del negozio(Chiacchiere) di Massimiliano, decide di aiutare sua figlia, suo fratello, sua mamma, suo papà, alcuni amici, l’ex moglie. Ma come dice lo stesso Brizzi nel libro ‘ Se mi vuoi bene ‘(2015) “Nessuno è piú letale di chi vuole fare del bene a tutti i costi” ed è cosi che Diego finirà per complicare di più le loro vite. Ma, non tutto è perduto…. Non vi resta che aspettare il 17 ottobre per scoprire che combinerà alla fine Diego

Cast e Musiche

Il cast tutto italiano comprende tra gli altri Dino Abbrescia, Lucia Ocone, Memo Remigi, Gian Marco Tognazzi, Elena Santarelli.

Anche le musiche sono Italiane con Luca Carboni(anche cameo) e Edoardo Bennato scelti per valorizzare i momenti salienti del film.

