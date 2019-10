Il giorno più bello del mondo: quando esce il film di Alessandro Siani

Il giorno più bello del mondo è il nuovo film diretto e interpretato da Alessandro Siani. È un film che fonde i classici toni della commedia con i tratti di una fiaba arricchita dall’uso di effetti speciali, una novità per Siani.

Il giorno più bello del mondo: le anticipazioni

Il film ruota attorno alla storia di Arturo Meraviglia (interpretato da Siani), un piccolo impresario teatrale sull’orlo della crisi. Un inaspettato lascito proveniente da un lontano parente riaccende in Arturo la speranza di risolvere tutti i suoi problemi economici, ma quando scopre che l’eredità tanto sperata consiste in due bambini, Rebecca e Gioele, cade nella disperazione. Arturo inizia cosi una convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere particolare: è in grado di fare magie. Essendo il suo un teatro sperimentale di avanspettacolo, il bambino potrebbe essere la soluzione ai suoi problem. Arturo però non è l’unico interessato alle doti straordinarie di Gioele, vi è infatti un gruppo di loschi scienziati. Siani si troverà costretto cosi a proteggere il bambino sia per tutelare i suoi interessi personali sia per il legame affettivo che si è instaurato tra i due. Insieme a lui ci saranno buffi e sconclusionati amici e un’affascinante ricercatrice, pronti a tutto per aiutare Arturo a vivere il giorno più bello del mondo.

Venom 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce il film

Curiosità e Data di Uscita

Il giorno più bello del mondo è stato scelto come film simbolo di Alice nella Città 2019 per il suo carattere di essere “una fiaba che vede nell’infanzia e nella sua naturale propensione al futuro una speranza che può cambiare il mondo”, Il Giorno Più Bello del Mondo conferma ancora una volta l’amore di Siani per il mestiere di regista. Vision Distribution ha scelto come data di uscita del film il giorno di Halloween (31 Ottobre).

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it