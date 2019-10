Dove vedere Juventus-Bologna in diretta streaming o in tv

Sabato 19 ottobre alle 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino avrà luogo Juventus-Bologna, partita valida per l’ottava giornata di Serie A 2019/2020.

Si torna a giocare dopo la sosta. La Juventus arriva in un momento topico: ha vinto uno scontro diretto contro l’Inter, probabile rivale per la lotta scudetto, nonostante sia presto per parlare e vanta una rosa in forma e sempre più dentro la meccanica del nuovo allenatore. Gli avversari non si daranno per vinti, ma il momento per premere sull’acceleratore potrebbe già esser arrivato. Il Bologna di Mihajlovic sta giocando un buon calcio e punta sempre a portare il più possibile a casa, lo dimostra il pareggio in extremis contro la Lazio. Fuori casa, contro una Juventus agguerrita, sarà difficile far risultato, ma la formazione emiliana tende a sorprendere gli scettici.

Probabili formazioni Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain

Allenatore: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejcì; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Allenatore: Mihajlovic

I possibili dubbi in casa Juventus riguardano il centrocampo e il reparto offensivo. Possibili problemi fisici per Pjanic, ma per ora resta lui il probabile candidato a un posto da titolare. Paulo Dybala, invece, ha conquistato il suo posto e convinto il mister, mostrando il suo effettivo valore nelle precedenti partite a suon di gol e assist. Maurizio Sarri adesso dovrà gestire al meglio il vasto organico a sua disposizione, considerando anche il rientrante Douglas Costa, pronto a riprendersi il posto da titolare. Scelte obbligate per la formazione emiliana, tra la squalifica di Medel e l’infortunio di Tomiyasu, che lasciano ben poche alternative all’allenatore.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN e sul canale 209 di Sky.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it