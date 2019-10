Lamborghini GT elettrica: prezzo, uscita e caratteristiche tecniche

La casa nata a Sant’Agata Bolognese starebbe pensando seriamente di progettare un modello elettrico che possa competere con Tesla Model S e Porsche Taycan. La GT elettrica potrebbe arrivare nel 2025 e la vera notizia è che non sono solamente indiscrezioni. Alcune conferme arrivano direttamente dal CTO dell’azienda automobilistica, Maurizio Reggiani. Vediamo più nello specifico come potrebbe essere l’autovettura e come sarà portato avanti lo sviluppo.

Lamborghini GT elettrica: su quali basi si poggerà il progetto

L’automobile potrebbe essere costruita su una piattaforma del gruppo Volkswagen di cui il produttore è membro. Il progetto verrà portato avanti e lanciato probabilmente nel 2025 poiché ci sono tempi e scadenze da rispettare. Per l’immissione di un quarto modello è necessario che non si saturi l’offerta delle vetture della casa, ecco perché la data di lancio è così lontana. La piattaforma PPE potrebbe essere la più adatta, ci sono garanzie sia in ambito tecnologico, grazie all’impianto da 800 Volt, sia sul fronte delle prestazioni. Non è tutto, la novità potrebbe essere costituita da una GT elettrica 2+2 in grado di assicurare prestazioni eccellenti anche in termini di velocità, anche se, non sarà concepita esattamente come una supercar.

Lamborghini GT elettrica: le indiscrezioni sull’autonomia

Sul versante autonomia si parla di circa 560 chilometri a disposizione della futura GT elettrica. Numeri che attualmente sembrano eccessivi ma si deve contare che l’azienda avrà a disposizione ben cinque anni di sviluppo delle batterie. Un passo in avanti sostanziale è stato fatto con il modello Siàn con sistema ibrido a 48 Volt che con un supercondensatore è più leggero di un accumulatore tradizionale.

