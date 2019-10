Because the night: chi è il protagonista Russell Tovey e quando inizia

ITV ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv basata sul romanzo Burial scritto da Neil Cross: stiamo parlando di Because the Night. Sebbene le riprese devono ancora iniziare, il debutto dello show sul canale britannico è previsto per il 2020 e Cross vestirà anche i panni del regista. La serie tv confinerà nel genere del thriller e la prima stagione sarà composta da soli 4 episodi. Dopo l’annuncio ufficiale del progetto, lo stesso Cross ha espresso il suo parere a proposito di questa opportunità; ecco le sue parole:

“Sono davvero eccitato nel poter lavorare con ITV per realizzare Because the Night. Si tratta di una delle mie storie preferite: un racconto all’insegna della tensione psicologica, dei sensi di colpa, di fantasmi e omicidi. Oh, e amore. Sempre amore.“

Cross ha inoltre dichiarato il suo entusiasmo sia per possibilità di creare un adattamento televisivo del suo romanzo sia per gli attori che andranno a interpretare i personaggi della storia.

Anche il protagonista dello show, Russell Tovey (Quantico; Being Human) ha voluto dire la sua a proposito del suo personaggio:

“Because the Night mi sfiderà tantissimo come attore, più di quanto io sia mai stato sfidato prima. Come una rete di bugie, tutto ciò che pensava fosse morto e sepolto torna indietro per perseguitare Nathan. A quel punto lui affonda sempre più in profondità nell’orrore di un evento accaduto ormai dieci anni fa. Non vedo l’ora di iniziare a girare e di unirmi a questo team e cast fantastico.“

Because The Night: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Nathan, un uomo orientato da buone intenzioni, ma manchevole di uno scopo nella vita; come se ciò non bastasse, un oscuro segreto che porta dentro di sé da anni spingendolo al miglioramento e al riscatto, ora rischia di uscire allo scoperto. Nonostante lavori duramente per mantenere in piedi l’armonia del suo matrimonio, la sua vita inizia a precipitare quando una vecchia conoscenza piomba alla sua porta portando notizie scioccanti: si tratta di Bob, un volto sicuramente familiare, ma decisamente sgradito che innescherà una serie di eventi catastrofici. La storia evolverà portando abilmente lo spettatore in un mondo ricco di tensione psicologica, dove terrore, amore e redenzione scandiscono un ritmo tutto da scoprire.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Because The Night e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Russell Tovey e Bertie Carvel vestiranno rispettivamente i panni di Nathan e Bob. Ad accompagnarli nel cast: Amrita Acharia, Nina Toussaint–White e Paul Bazely.

