Serie tv in conclusione nel 2019: quali sono e perché non continuano

Dopo la chiusura di alcune serie tv cult come Game of Thrones, Orange is the new Black e The Big Bang Theory, altri show diranno a breve addio ai telespettatori portando in onda l’ultima stagione. Vediamo insieme quali sono i titoli che non avranno più un seguito in futuro, ma per tranquillizzare i mangiatori di serie tv non c’è nulla di meglio di un vecchio detto: quando si chiude una porta, si apre un portone.

Serie tv in conclusione: quali sono

Mr. Robot: l’ormai celebre serie tv drammatica/psicologica è arrivata alla sua quarta e definitiva stagione. Si chiude il ciclo di Elliot, protagonista interpretato da Rami Malek (consacrato agli Oscar come miglior attore per il film Bohemian Rhapsody); le sue azioni porteranno alle conseguenze che sanciranno il suo destino.

Homeland: dopo 8 anni, anche lo show più popolare sul tema spionaggio e intrighi di potere giungerà al termine. Carrie Mathison, protagonista interpretata da Claire Danes, cercherà di salvare la sua patria un’ultima volta, accompagnandoci in un mondo di emozioni, ma soprattutto alta tensione.

The Good Place: con la quarta stagione, termina anche la comedy con protagonista Kristen Bell. Il suo personaggio muore improvvisamente mentre si trova al supermercato, ma la sua anima viaggerà in un paradiso utopico regalandoci un’ultima storia originale, esilarante e divertente.

The Man in The High Castle: con il terzo ciclo di episodi si conclude infine anche la geniale serie tv basata sul celebre romanzo di Philip K Dick “La svastica sul Sole“. La fiction racconta le vicende di un universo parallelo in cui la Germania nazista ha vinto la guerra spartendosi il mondo con l’impero giapponese, ma un oscuro disegno oltre la politica infittisce maggiormente la trama.

