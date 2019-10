Divorzio a Las Vegas: riprese al via a Roma, il cast di protagonisti

Sono iniziate a Roma pochi giorni fa le riprese di Divorzio a Las Vegas il nuovo film di Umberto Carteni. Le riprese dureranno circa due mesi e saranno girate tra Roma e Las Vegas. L’arrivo nelle sale è previsto per il prossimo anno e il film sarà presentato dalla 01 Distribution. Il cast è formato da Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi e Luca Vecchi.

Il giorno più bello del mondo: quando esce il film di Alessandro Siani

Divorzio a Las Vegas: le anticipazioni

In una vacanza studi in America si conoscono Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu) all’epoca diciottenni. Lui il classico secchione, lei la bella e irraggiungibile del gruppo. Durante l’ultimo giorno di vacanza studio, sotto effetto di sostanze allucinogene, decidono di sposarsi a Las Vegas. Una volta ritornati in Italia i due si perdono di vista per vent’anni. Oggi Elena è una donna in carriera e lorenzo è un ghost writer, ovvero scrive discorsi per i politici di qualsiasi orientamento. Le loro vite non si sarebbero più incrociate se lei non fosse stata in procinto di sposare uno degli uomini più facoltosi del paese, Gian Andrea Bertolini (interpretato da Gianmarco Tognazzi). Per potersi sposare però deve prima divorziare da Lorenzo. Ed è così che i due, in gran segreto, ritornano a Las Vegas per sbrigare questa peripezia burocratica. Ed è qui che, partiti con l’idea di un Divorzio a Las Vegas, i due si ritroveranno invece in un avventura piena di sentimenti e un occasione per ritrovare se stessi e scoprirsi ancora innamorati l’uno dell ‘altra.

Il Film fa parte del Genere Commedia. Ed è Consigliato per la visione di bambini e ragazzi: +13

Le scenografie sono affidate alla direzione di Fabrizio De Luca, i costumi da Alessandra Trippetta. Come direttore della fotografia troviamo Emanuele Zarlenga. il Film è una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, scritto da Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani.

