Dove vedere Parma-Genoa in diretta streaming o in tv

Il match dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/20 Parma-Genoa si disputerà domenica 20 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Nuovo test per il Parma di Roberto D’Aversa, che finora a differenza dei rossoblu sta godendo di un buon inizio stagione, vista la dodicesima posizione occupata attualmente con 9 punti in campionato. Dopo un inizio giustamente difficile contro la vincitrice degli ultimi otto scudetti, il Parma è riuscito a riprendersi vincendo tre partite rispettivamente con Udinese, Torino e Sassuolo. La squadra di casa ha recuperato tutti gli infortunati, quindi avrà l’infermeria vuota, tuttavia saranno da valutare le condizioni di Darmian e Laurino. D’Aversa potrà contare ancora una volta sul classe 2000 Kulusevski, Gervinho e Cornelius per vincere la partita.

Totalmente diversa la situazione del Grifone, che arriva al match in penultima posizione con soli cinque punti. Il tecnico Aurelio Andreazzoli si trova davanti una partita importantissima per il suo futuro. Una sconfitta convincerebbe il presidente Enrico Preziosi ad allontanare il tecnico dopo averlo salvato due settimane fa, viceversa una vittoria lascerebbe il tecnico sulla panchina, anche se sempre traballante. Dunque gara da dentro o fuori sia per Andreazzoli che per il Genoa, considerando che i liguri con una sconfitta rischierebbero addirittura di scendere in ultima posizione. Il Genoa per questa partita avrà indisponibili Criscito e Sturaro, ma si affiderà all’attacco Pinamonti e Kouamé. Il primo ancora non è riuscito a convincere il tecnico, mentre il secondo è in grande forma.

Le probabili formazioni di Parma-Genoa

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Allenatore: D’Aversa

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pinamonti, Kouamé

Allenatore: Andreazzoli

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta ed esclusiva sul canale Sky Sport Serie A alle e in streaming su Sky Go e Now TV.

