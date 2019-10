Hyundai Tucson 2.0 48 V: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Il Tucson 2.0 da 48 V si presenta con un look nuovo, con uno stile diverso e altri motori, per offrire più scelte all’utente. Anche il fronte sicurezza e connettività è stato migliorato. L’auto è mild hybrid, utilizza un motore a combustione affiancato da un motore elettrico. L’obiettivo dell’azienda è garantire prestazioni importanti e allo stesso tempo ridurre i consumi. Una autovettura definita tecnicamente “ibrida”, dopo tre anni e un grande successo in Europa e in Italia, a livello commerciale, si rinnova nuovamente.

Hyundai Tucson 2.0 48 V: il design e lo spazio interno

Non si tratta di un nuovo modello, non si può parlare neanche solamente di restyling. Ci sono, sostanzialmente, degli elementi in più, ad esempio la Cascading Grille diventa un elemento distintivo dei SUV della casa; si tratta di una griglia anteriore a quattro elementi. Frontalmente sono stati ridisegnati i gruppi ottici con l’aggiunta di LED. Anche il look dei paraurti è diverso, leggermente anche quello delle luci. La Tucson si arricchisce anche di una nuova tinta, la Stellar Blue. Per quanto riguarda lo spazio interno, parliamo di una macchina spaziosa; gli interni sono stati migliorati, il cockpit e la tecnologia interna anche, troviamo Apple Car Play, Android Auto, il navigatore intelligente con mappe 3D e Live Service (info in tempo reale su meteo e traffico). Anche il bagagliaio è molto grande, con i suoi 1503 litri di carico.

Hyundai Tucson 2.0 48 V: i propulsori, il prezzo e gli allestimenti

Le novità riguardano anche i propulsori, ora Euro 6d con tanto di elettrificazione da 48 V, con una potenza massima raggiungibile di 185 CV. A livello di sicurezza si registrano importanti aggiunte, i sistemi di aiuto alla guida di livello 2 si fanno sentire. Gli ADAS prevedono anche il mantenimento della corsia, il cruise control progressivo e lo Stop& Go. Tutte le versioni Tucson sono riconosciute come ibride e possono quindi usufruire delle agevolazioni. Si parte dalla cifra di 23.150€ per la versione base mentre la versione top di gamma arriva a costare ben 40.600€.

