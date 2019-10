RedmiBook 14: prezzo e uscita in Italia. Le caratteristiche tecniche

Per certi aspetti, a pensarci bene, il nome ricorda un PC portatile molto famoso, il MacBook. Stavolta però, non parliamo della Apple, bensì di Redmi e del Notebook che ha annunciato a maggio scorso. Un dispositivo portatile con uno schermo da 14″ con risoluzione FHD e con dimensioni davvero minime, in termini di sottigliezza. Ecco cosa c’è da sapere su questo prodotto e quali possono essere le sue caratteristiche.

RedmiBook 14: arriva la certificazione dell’Eurasian Economic Commission

È arrivata di recente una certificazione importante, quella dell’Eurasian Economic Commission. Questo traguardo spalanca le porte all’arrivo del dispositivo in Europa, anche se, al momento, non ci sono informazioni relative alla sua commercializzazione anche nel nostro paese. Dal social network Weibo, Lu Weibing, ha annunciato che dal prossimo 21 ottobre, il sub-brand Xiaomi, ovvero Redmi, procederà all’ampliamento della gamma dei notebook. È prevista infatti una versione che monti una CPU AMD Ryzen, un dettaglio non da poco, dato che potrebbe influire decisamente sul prezzo finale del prodotto.

Apple Watch 5: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Redmibook 14: le possibili caratteristiche tecniche

Non ci sono informazioni circa le possibili specifiche tecniche del device. Tuttavia ci sono svariate ipotesi, una di queste riguarderebbe il processore, il quale dovrebbe essere il Ryzen 5 3550H, un quad core da 2,1 GHz che riesce a spingersi fino a 3,7 GHz. Il processo produttivo della sua CPU, inoltre, dovrebbe attestarsi intorno ai 12 nm, affiancato da un dissipatore da 35 W. Le indiscrezioni non si fermano alla sola CPU ma riguardano anche la GPU, la probabile Radeon Vega 8, prodotta sempre da AMD. Solitamente l’ottenimento della certificazione è sinonimo di tempi maturi per l’uscita del prodotto. Nelle prossime settimane quindi, si tornerà sicuramente a parlare di Redmibook.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it