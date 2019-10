Dove vedere Napoli-Verona in diretta streaming o in tv

Sabato 19 ottobre, dopo la sosta per le nazionali, i tifosi annoiati potranno finalmente supportare la propria squadra. Alle 18:00, dopo Lazio-Atalanta e prima di Juventus-Bologna, si giocherà al San Paolo Napoli-Verona, valida per l’ottava giornata.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli ha conquistato 13 punti nelle prime sette partite di questo campionato, ritrovandosi poco distante dalle dirette avversarie per la lotta-scudetto. Lo scontro diretto con la Juventus ha visto la squadra piemontese uscire vincitrice per un caso fortuito e successivamente la formazione di Ancelotti ha perso qualche punto per strada. L’organico partenopeo sta ancora ingranando: se da un lato il nuovo arrivato Llorente sta dimostrando che il curriculum non è solo carta straccia, giocatori fondamentali come Milik, Insigne e Koulibaly non stanno rendendo quando potrebbero. Ovviamente ancora sono tante le giornate per recuperare, ma il distacco che potrebbero guadagnare Juventus e Inter deve impensierire Ancelotti e compagni.

Il Verona di Juric ha conquistato 9 punti, 5 dei quali arrivati nelle ultime 3 partite. Non male considerando la vittoria contro la Sampdoria e il pareggio contro l’Udinese, entrambe rivali per la lotta salvezza. Contro il Napoli il risultato sembra quasi certo, vista anche l’evidente voglia di raggiungere la vetta degli avversari, ma la difesa del Verona risulta essere la seconda meno battuta del torneo.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Younes, Milik

Allenatore: Ancelotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Allenatore: Juric

Nessun dubbio di formazione in casa Napoli. Milik dovrebbe partite ancora fuori, nonostante il gol messo a segno con la nazionale, mentre la coppia difensiva sarà quella composta dall’ex romanista Manolas e Koulibaly. Nel Verona l’unico dubbio riguarda Stepinski, in ballottaggio con il rientrante Di Carmine.

Dove vedere il match in diretta tv o streaming.

Napoli-Verona verrà trasmessa in esclusiva e in diretta da Sky sui scanali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming si potrà ricorrere all’applicazione Sky Go, riservata agli abbonati, o a Now TV.

