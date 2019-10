Torino Film Festival 2019: date, programma e ospiti. La guida

L’appuntamento con il mondo del cinema in Italia non si conclude con la fine della Mostra internazionale del cinema di Venezia ma migra a Torino dal 22 al 30 novembre 2019, con l’ormai certezza del Torino Film Festival arrivato alla sua 37esima edizione. Dal 1982 il Festival ha rappresentato un mix di cinema d’autore, cinema di genere e cinema impegnato dando la possibilità a giovani attori e registi di mettersi in mostra in una vetrina di livello internazionale.

Le anticipazioni del Torino Film Festival 2019

Per il programma completo e per le ultime informazioni occorrerà aspettare le prossime settimane. Per ora possiamo darvi delle anticipazioni e un elenco di ospiti presenti alla rassegna. Alla 37esima edizione sarà presente un omaggio al suo ex direttore Gianni Amelio, protagonista degli ultimi anni del cinema italiano e acuto osservatore, attraverso la sua arte, del legame tra padre e figlio. È stata inoltre annunciata la retrospettiva Dal titolo Si può fare!, come esclamò il Dottor Frederick Von Frankenstein di fronte agli appunti del nonno sulla possibilità di dare nuova vita ai morti. La retrospettiva è un omaggio al cinema horror classico del cinquantennio 1920-1970. L’immagine ufficiale del Torino Film Festival 2019 è legata alla retrospettiva e ritrae “una delle più potenti icone femminili dell’horror classico, Barbara Steele, attrice che con i suoi occhi grandi, la sua figura sinuosa e i suoi tratti aguzzi, ha materializzato la sensualità e il mistero di tutte le “Signore della notte” nella fioritura gotica italiana anni ’60. La foto è stata scattata sul set del film Amanti d’oltretomba, diretto da Mario Caiano (1965)” così viene presentata la foto direttamente dalla pagina Ufficiale del Festival (https://www.torinofilmfest.org/it/). Barbara Steele sarà presente direttamente durante il Festival e riceverà il premio Gran Torino 2019.

I Luoghi del Festival

Sede centrale della manifestazione sarà il Cinema Massimo – MNC, situato in via Verdi 18, a pochi passi dalla Mole. Multisala all’avanguardia gestito dal 1989 dal Museo del Cinema. Altre sedi saranno quelle del Multisala Reposi e il Cinema Classico, quest’ ultimo ospiterà le proiezione dedicate alla stampa accreditata.

