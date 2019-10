Chi è Chiara Baschetti: altezza, vita privata e carriera

Chiara Baschetti è una modella e attrice italiana che dal 2017 recita al fianco di Gianni Morandi nella fiction L’isola di Pietro. La prima puntata della terza stagione è andata in onda venerdì 18 ottobre 2019.

Biografia e primi passi nel mondo dello spettacolo

Chiara Baschetti nasce a Cesena nel 1987 sotto il segno dell’ariete, dove crescerà insieme alla famiglia verso la quale nutre un profondo attaccamento.

Chiara si avvicina fin da giovanissima al mondo della moda. Ha appena 16 anni quando nel 2003 vince il concorso di bellezza Elite Model Look Italia, grazie al quale inizia la carriera da modella e si assicura un contratto con l’importante agenzia di moda milanese. La Baschetti inizia così a collaborare con le più grandi marche di moda sfilando per Emporio Armani, Gaultier, Fendi, Disquared, La Perla, Blumarine, Cavalli e molti altri. La modella inizia a farsi conoscere e la sua popolarità aumenta, portandola a comparire come volto delle copertine dei mensili di moda più letti, italiani e non.

L’identikit di Chiara

La modella Chiara Baschetti è alta un metro e ottanta centimetri e pesa circa 70 chili.Fisico tonico e slanciato quello della Baschetti che, con le sue misure 86-63-69, e con i suoi occhi castani, ha conquistato gli stilisti più famosi nel mondo della moda.

A causa di una malattia Chiara Baschetti ha dichiarato di aver dovuto abbandonare per qualche anno la carriera da modella. La patologia in questione è la psoriasi cronica, un processo infiammatorio della pelle che prevede la comparsa di alcune macchie sul corpo. Nonostante un primo periodo di crisi, Chiara non si è fatta abbattere ma ha continuato con la sua carriera.

La carriera televisiva di Chiara Baschetti: dalla passerella al cinema

Nel 2015 Chiara Baschetti debutta per la prima volta al cinema insieme a Claudio Bisio nel film Ma che bella sorpresa, diretto da Alessandro Genovesi, dove interpreta una delle protagoniste del fiml, Silvia. Dal 2017 la Baschetti affianca Gianni Morandi nella fiction L’isola di Pietro, recitando nei panni di Elena Sereni, la figlia di Pietro.

La terza stagione della tanto amata serie è tornata in onda, come anticipato, nella seconda metà di ottobre 2019

Amore e vita privata della modella e attrice

Dopo una lunga storia durata sette anni con il suo agente Marco Amato, Chiara Baschetti è stata legata per molto tempo a Elia Fongaro, ex velino di Striscia la Notizia e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

E’ stato proprio all’interno della casa che Elia ha confessato la recente rottura con l’attrice, definendosi “non pronto” per portare avanti la relazione, ma che ricorderà Chiara con grande affetto.

Dopo Fongaro, la Boschetti sembrerebbe non essersi più legata a nessun uomo. Questo si può dedurre dal suo profilo Instagram, sul quale lei è molto attiva e conta quasi 100 mila follower. L’attrice non ha postato nulla che possa aver fatto pensare ad una frequentazione in corso, ma l’ipotesi non è comunque escludibile in quanto persona molto riservata sugli aspetti della propria vita privata. Chiara non si è mai sposata e non ha avuto figli.

