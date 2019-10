Diavoli: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Sky Studios, in collaborazione con Lux Vide, ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv basata sul romanzo omonimo di Guido Maria Brera: stiamo parlando di Diavoli. Lo show è stato presentato in anteprima mondiale al Mipcom 2019, uno degli eventi di maggiore importanza per quanto riguarda il mondo degli audiovisivi. La prima stagione dello show di genere thriller/drammatico conterà 10 episodi dalla durata di circa 60 minuti ciascuno e debutterà su Sky nella primavera 2020. Alla regia del nuovo progetto ci sarà Nick Hurran, conosciuto al grande pubblico per il suo lavoro nella fortunata serie di Sherlock.

Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, ha espresso il suo punto di vista a proposito della serie tv, dichiarandosi entusiasta del progetto; ecco le sue parole:

“Un tempo la finanza riguardava alcune persone ricche che avevano il capitale per “giocare” in borsa; ora la finanza si impadronisce delle vite di tutti noi e le cambia profondamente rendendoci in molti più poveri e alcuni privilegiati molto più ricchi […] Lux è orgogliosa di produrre con Sky Italia e con la distribuzione internazionale di Sky Vision questa nuova avvincentissima serie che racconterà le storie di uomini e donne che lavorano nei mercati finanziari non più per guadagnare soldi ma per diventare i padroni del mondo. […] Diavoli sarà la prima serie al mondo che svelerà i segreti dei nuovi padroni del mondo con storie avvincenti perché anche loro sono uomini anche se si comportano come dei.“

Scopriamo ora insieme qualche dettaglio in più sulla trama e quali saranno gli attori protagonisti dello show.

Diavoli: la trama

Come su scritto, Diavoli sarà la trasposizione televisiva del romanzo omonimo scritto da Guido Maria Brera; in particolare, la trama ruota intorno la storia di Massimo de Ruggero, un trader italiano che con le sue sole forze è riuscito a scalare le vette della finanza attraverso i suggerimenti e i consigli di Dominic Morgan, direttore di una delle banche più potenti al mondo: la New York–London Investment Bank (NYL).

Massimo, perfetto esempio del self–made man, si troverà tuttavia al centro di una guerra economica: l’America è decisa a combattere contro l’Europa per mantenere il ruolo di guida mondiale.

In questo scontro intercontinentale della finanza, Massimo è davanti a un bivio alle prese con un dilemma: allearsi con il suo mentore o combatterlo per salvaguardare gli interessi del suo Paese.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Diavoli e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Patrick Dempsey veste i panni di Dominic Morgan; Alessandro Borghi interpreta Massimo Ruggero; Kasia Smutniak è Nina Morgan; Lars Mikkelsen nel ruolo di Daniel Duval.

