Watchmen: trama, cast e anticipazioni serie tv. Le curiosità

Ad Agosto 2018, HBO ha deciso di dare vita alla produzione di una serie tv basata sul celebre fumetto scritto da Alan Moore e Dave Gibbons: stiamo parlando di Watchmen. Nel 2009 fu creata una pellicola cinematografica della graphic novel che conquistò il cuore di numerosi fan in tutto il mondo. Questa volta, l’obbiettivo è portare una nuova emozione attraverso il linguaggio della fiction. Il responsabile del progetto è Damon Lindelof, il quale porta la firma come co-autore di molti capolavori, tra cui Lost e The Leftovers.

Lindelof si è espresso a proposito di questo nuovo progetto, evidenziando la decisione di allontanarsi dalla storia canonica del fumetto e plasmarla mantenendo le linee base; ecco le sue parole:

“Non intendiamo adattare i dodici numeri che i signori Moore e Gibbons hanno creato tredici anni fa. Quell’edizione è terreno sacro e non verrà ritrattata, né ricreata e nemmeno riprodotta o rieditata. Sarà, però, remixata. Perché le linee guida in quei binari familiari sono semplicemente troppo buone e saremmo dei folli a non campionarle. Quei dodici numeri originali sono il nostro Vecchio Testamento. Quando il Nuovo Testamento è stato scritto, non ha cancellato ciò che l’ha preceduto.“

La prima stagione di Watchmen conterà 10 episodi dalla durata di 50/60 minuti ciascuno e debutterà sul canale statunitense il 20 ottobre 2019; per quanto riguarda la data di uscita in Italia, Sky Atlantic ha acquistato i diritti di distribuzione e la messa in onda è prevista per il 28 ottobre, a distanza di 8 giorni dall’uscita in America. In attesa di scoprire cosa ci riserba la serie tv, è disponibile un trailer in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Watchmen

Watchmen: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura del supereroe, con una visione satirica e distopica nei confronti del genere; in particolare i supereroi in questione sono considerati a tutti gli effetti dei fuorilegge. La storia è ambientata in un universo alternativo, nell’anno 1985, in piena Guerra Fredda. Alcuni supereroi sono “andati in pensione”, quando all’improvviso uno di loro muore in circostanze misteriose; indagando sul perché degli eventi, i nostri protagonisti scopriranno che in realtà è in atto una cospirazione ben più pericolosa di quanto si aspettavano.

Diavoli: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Watchmen e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Regina King veste i panni di Angela Abar; Don Johnson nel ruolo di Judd Crawford; Tim Blake Nelson è Looking Glass; Louis Gossett Jr. interpreta Will Reeves; Jessica Camacho veste i panni di Pirate Jenny; Andrew Howard nel ruolo di Red Scare; Jeremy Irons interpreta Adrian Veidt; Jean Smart è Laurie Blake; Yahya Abdul–Mateen II veste i panni di Cal Abar

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it