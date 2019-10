Grease: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce in streaming

HBO Max è pronta ad accogliere tra i suoi contenuti originali una nuova serie tv spin-off tratta da un classico degli anni ’70: stiamo parlando di Grease Rydell High. Lo show è basato sulla pellicola con protagonisti John Travolta e Olivia Newton John che ha segnato un’epoca e intere generazioni. Il progetto vuole riproporre una sorta di remake del celebre film, riportando lo spettatore (soprattutto il più nostalgico) nel fantastico mondo degli anni ’50.

Sarah Aubrey, capo dei contenuti HBO Max, ha lasciato una dichiarazione a proposito dello show; ecco le sue parole:

“Grease è un vero e proprio fenomeno pop che funziona per ogni generazione e sono entusiasta per il fatto che i nostri amici alla Paramount siano eccitati all’idea di estendere lo spettacolo e inserirlo su una tela più ampia come quella di una serie TV. Parliamo di scuola e vita in una piccola cittadina degli USA raccontate con la portata di un grande musical rock ‘n’ roll. Si tratta di un Grease 2.0 ma con lo stesso spirito, energia ed emozione a cui immediatamente pensiamo quando sentiamo una qualsiasi delle iconiche canzoni.“

Il debutto della serie tv è previsto non prima del 2020, anche se al momento, stando alle anticipazioni di HBO, non è sicuro su quale sarà il formato degli episodi (se essi avranno una durata di 20/30 minuti o 50/60 minuti) né ancora ne conosciamo il numero che andrà a comporre la prima stagione. Per quanto riguarda il debutto in Italia, invece, bisognerà attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione e importarla nel nostro Paese.

In attesa di nuove informazioni sul futuro della serie tv, diamo un’occhiata alla trama e agli attori che andranno a comporre il cast.

Grease Rydell High: la trama

La trama dello show Grease, come su scritto, si baserà sull’omonimo film degli anni ’70; in particolare, sebbene ancora non sia chiaro se vedremo vecchi o nuovi personaggi, sarà ambientato nell’ormai famosissimo liceo Rydell High. I ragazzi, alle prese con le paure tipiche dell’adolescenza, il futuro incerto, i rapporti umani e sociali e il desiderio di scoprire se stessi, ci porteranno nel loro mondo pieno di energia attraverso storie e intrecci accompagnati dai grandi numeri musicali. Le “hit” di un tempo si misceleranno a nuove idee creando un cocktail più moderno e apprezzabile sia per i giovani di oggi che per gli amanti del vecchio film.

Il Cast della serie tv

Al momento, giacché il progetto Grease è alle fasi iniziali, non sono ancora stati resi pubblici i nomi degli attori né sappiamo quali personaggi verranno interpretati all’interno dello show. Una particolare notizia che delizierà i fan riguarda il ritorno di alcuni personaggi storici del film, sebbene HBO ha preferito non svelare di chi si tratti.

