Barcellona-Real Madrid rinviata: data recupero possibile e motivo

Continuano le proteste in Catalogna a seguito alle condanne imposte ai leader indipendentisti: la Federcalcio spagnola per precauzione rinvia Barcellona-Real Madrid.

Barcellona-Real Madrid: El Clasico rinviato a data da destinarsi

Il Comité di Competicion, organo esecutivo della Federcalcio spagnola, ha deciso di rinviare El Clasico, così è meglio conosciuto – non solo in terra iberica – il match Barcellona-Real Madrid, in programma per il 26 ottobre prossimo al Camp Nou per motivazioni legate all’ordine pubblico.

Sono state le Merengues a chiedere di pronunciarsi in tal senso visti i violenti disordini che hanno sconvolto la città di Barcellona in questi giorni dopo le condanne inflitte a 9 leader indipendentisti catalani. Al contrario i blaugrana avevano dato la propria disponibilità a scendere in campo; in un comunicato il club ha sottolineato come riponga “massima fiducia nell’atteggiamento civile e pacifico dei suoi membri e dei suoi tifosi che si comportano sempre in maniera esemplare”.

Barcellona-Real Madrid si recupererà a dicembre

Detto ciò, inizialmente, era stato ipotizzata un’inversione tra andata e ritorno cioè di giocare comunque ma al Santiago Bernabeu di Madrid (con il ritorno a marzo che si sarebbe giocato a Barcellona): entrambe le squadre hanno bocciato questa proposta.

La Federazione spagnola ha deciso di far recuperare il match nel mese di dicembre, tuttavia, non è ancora stata stabilita una data precisa; il Barcellona ha proposto quella di mercoledì 18 dicembre che però coinciderebbe anche con un turno di Coppa del Re; le autorità federali hanno invece indicato la data di sabato 7 dicembre che cadendo nel weekend non andrebbe a incidere sulla visibilità del match (Barça e Real anticiperebbe il turno di Liga previsto per quel fine settimana mercoledì 4 dicembre). Entro le ore 22 di lunedì 21 ottobre, Barcellona e Real Madrid dovranno trovare un accordo, in caso contrario sarà lo stesso Comitè di Competicion a scegliere una data per l’incontro.

