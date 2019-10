Casimiro Lieto arrestato a Salerno: chi è l’autore Rai e accuse

Nel quadro di un’inchiesta della Guardia di Finanza sulla Commissione Tributaria di Salerno, che ha coinvolto giudici, funzionari, commercialisti e imprenditori accusati di pilotare alcune sentenze, è stato arrestato anche l’autore Rai Casimiro Lieto ora accusato di concorso di corruzione.

Canone Rai 2020: “abolizione distruggerebbe l’azienda” cosa cambierebbe

Casimiro Lieto: pressioni sui giudici tributari di Salerno

Le accuse mosse nei confronti di Casimiro Lieto riguardano in particolare il suo rapporto con Antonio Mauriello, uno dei componenti dell’attuale Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In pratica, Lieto e Mauriello si sarebbero accordati per dare un posto di lavoro a Franco Spanò, figlio di Fernando Spanò, presidente della IV sezione della Commissione tributaria regionale di Salerno. In cambio del favore, per così dire, quest’ultimo si sarebbe impegnato a pilotare l’iter e condizionare favorevolmente un procedimento tributario per quasi 230mila euro riguardante Casimiro Lieto. La Guardia di Finanza ha rilevato come il caso appaia in tutto e per tutto come la punta dell’iceberg di un sistema molto più profondo e ben consolidato. In questo contesto, Mauriello viene ritenuto dagli investigatori come “il coordinatore e l’ispiratore degli episodi di corruzione più gravi”.

Toon: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Avviata la risoluzione del contratto

La Rai non ha esitato ad avviare l’iter di risoluzione del contratto stipulato con Casimiro Lieto. Classe 1963, di Avellino, prima che l’inchiesta “Ground zero 2” ne compromettesse la trentennale carriera, Lieto è stato produttore e autore di alcuni delle trasmissioni Rai di maggiore successo degli ultimi anni come “La prova del cuoco” e “La vita in diretta”, ultimamente figurava tra gli autori del programma sportivo della seconda rete Rai “La domenica ventura”. Tuttavia, ha collaborato anche a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo, alla maratona di Telethon. Domenica In, Pavarotti and Friend, Kilimangiaro, Il Borgo dei Borghi sono altri noti programmi su cui ha messo la firma. Tra l’altro, nel recente passato, Lieto è stato anche accostato alla direzione di Rai1 e Rai2.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it