Avlu: The Yard. Trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 18 Ottobre 2019 è arrivata sul catalogo Netflix una nuova serie tv turca di genere thriller: stiamo parlando di Avlu: The Yard. Lo show nasce da un’idea di Limon Yapin, mentre alla regia troviamo Yüksel Aksu. Basata su Wentworth, una serie tv di successo australiana, Avlu: The Yard debutta sul canale TV Star nel 2018. L’anno successivo, Netflix decide di acquistare i diritti di distribuzione per diffonderlo in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio. La seconda parte della serie prevederà un totale di 33 episodi dalla durata di 120 minuti ciascuno, ma lo show è già stato rinnovato per una terza stagione che debutterà direttamente sul colosso streaming. Ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita; per usufruire dei servizi offerti dal colosso sarà dunque necessario scegliere uno tra i pacchetti disponibili e abbonarsi.

In attesa di nuove informazioni sulla serie tv, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Trailer Avlu: The Yard

Avlu: the Yard, la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di una donna, Deniz, la quale uccide suo marito a causa delle violenze che subiva. Deniz, costretta in carcere, si ritrova ad affrontare il cambiamento da casalinga sottomessa a prigioniera che cerca di trovare il suo posto all’interno della gattabuia. La donna, trovandosi di fronte a dure scelte, come quale delle gang presenti in prigione favorire, scoprirà di essere una persona particolarmente influente.

Why Women Kill 2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Avlu: The Yard e quali personaggi interpretano all’interno dello show. Demet Evgar veste i panni della protagonista Deniz Demir. Ad accompagnarla nel cast: Caren Moray è Azra Kaya, una delle leader del carcere; Nursel Kose nel ruolo di Kudret Ozturk, la leader rivale; Kenan Ece interpreta Murat Una; Ruckan Caliskur veste i panni di Nilgun Demir; Cagdas Onur Ozturk nel ruolo di Oktay Boran.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it