Dove vedere Sampdoria-Roma in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Sampdoria-Roma, che si disputerà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 15:00 allo stadio Ferraris di Genova.

Comincia il nuovo corso della Sampdoria. Infatti in panchina esordirà Claudio Ranieri, subentrato da pochi giorni al posto dell’esonerato Di Francesco e subito messo contro al suo recente passato, oltre che dichiaratamente squadra del cuore. La situazione della Doria è complicatissima: ultimo posto in classifica solitario complice una sola vittoria conquistata fin qui in mezzo a ben sei sconfitte. Serve dunque invertire immediatamente la rotta, ma non sarà facile contro la squadra della capitale. Anche un solo punto potrebbe però portare morale ad una squadra che non può assolutamente stazionare in quelle zone.

Dall’altra parte troviamo una Roma che fa bene, ma potrebbe comunque fare molto meglio. In questo avvio di stagione i giallorossi hanno infatti alternato buoni risultati ad altri non di livello, peccando dunque di continuità. La classifica è corta e l’obiettivo del quarto posto è assolutamente alla portata di Fonseca e dei suoi ragazzi, ma la concorrenza è tanta e sarà così anche per tutto il resto della stagione. Trasferta non facile quella genovese, ci sarà soprattutto da capire la condizione dei padroni di casa con il cambio di panchina appena effettuato dai blucerchiati.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, A.Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; E.Rigoni, Quagliarella

Allenatore: Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic

Allenatore: Fonseca

Dove vedere il match in diretta streaming o in tv

Sampdoria-Roma potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

