Europa League: i risultati delle eurorivali delle italiane

Dopo la ripresa dei campionati successiva alla sosta nazionali, in questa settimana entrante tornano anche le coppe europee. Tra martedì e giovedì Champions ed Europa League avranno i riflettori puntati su di loro, in vista della terza giornata della fase a gironi.

Dopo aver visto i risultati delle eurorivali delle nostre italiane impegnate in Champions, ora andiamo a scoprire cosa hanno combinato le avversarie di Roma e Lazio, che dovranno affrontare due partite proibitive.

LEGGI ANCHE: Serie A, i match della domenica pomeriggio: vola il Cagliari

Europa League: il Monchegladbach ha perso il derby dei Borussia

Reduce da un avvio di stagione molto positivo per ciò che concerne il campionato, nella giornata di sabato il Borussia Monchegladbach – impegnato contro la Roma giovedì prossimo – è incappato in una sconfitta dopo aver ottenuto un filotto di quattro successi consecutivi. Nel derby dei Borussia ad aver la meglio è stato il Dortmund, prossimo avversario dell’Inter in Champions, che al Signal Iduna Park ha ottenuto l’intera posta in palio grazie al gol decisivo siglato dal grande ex Marco Reus.

Discorso diverso invece per quanto concerne proprio l’Europa League: i Fohlen infatti hanno ottenuto un solo punto in due uscite, complicandosi così il loro cammino verso i sedicesimi di finale della competizione. Si prospetta comunque una sfida ostica per la Roma, reduce anche lei da risultati non proprio positivi e arrivati nelle ultime settimane.

Il Celtic deve combattere con i Rangers

L’avversario della Lazio sarà invece il Celtic. Gli scozzesi, dopo aver ottenuto un solo punto nelle precedenti due uscite di campionato, sabato hanno rifilato un severo 6-0 al Ross County nel loro Celtic Park, approfittando del mezzo passo falso dei Rangers. Le due squadre di Glasgow si contendono attualmente la prima piazza, che tutt’oggi condividono a pari punti. Dopo anni di dominio incontrastato, stavolta per gli Hoops ci sarà probabilmente da soffrire di più per conquistare il nono titolo nazionale consecutivo.

In Europa invece, i britannici si trovano al primo posto del girone dopo aver colto un pareggio a cui ha fatto seguito con una vittoria. Ma è ancora troppo presto per parlare di qualificazione.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it