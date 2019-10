Nancy Drew: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 9 ottobre 2019 ha debuttato su The CW una nuova serie tv tratta da una saga letteraria di genere thriller/mistery: stiamo parlando di Nancy Drew. Lo show si basa sull’opera letteraria di Carolyn Keene, pseudonimo collettivo di vari autori che hanno collaborato nello scrivere libri raccontando le vicende del medesimo personaggio: Nancy Drew, una ragazzina dai capelli rossi con la grandissima abilità di risolvere enigmi. Lo show nasce da un’idea di Josh Schwartz, Stephanie Savage e Noga Landau; la prima stagione conta 5 episodi dalla durata di 50/60 minuti ciascuno. Sebbene negli Stati Uniti i libri siano entrati nell’immaginario collettivo di varie generazioni, in Italia la saga non ha raggiunto il medesimo successo; inoltre, per quanto riguarda il debutto della serie nel nostro Paese, ancora non ci sono notizie su se e quando lo show arriverà nella nostra Nazione: dovremo aspettare che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione. In attesa di nuove notizie sul futuro dello show, possiamo nel frattempo goderci il trailer in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Trailer Prima Stagione Nancy Drew

Nancy Drew: la trama

La trama dello show, come su scritto, ruota intorno la vita di una ragazzina dai capelli rossi di nome Nancy Drew. Nancy è una diciottenne con una spiccata intelligenza e la storia si sviluppa a partire dall’estate dell’ultimo anno di liceo e l’inizio del college. Le sue intenzioni di partire verso una nuova vita vengono bloccate da una tragedia imprevista: una persona vicina alla ragazza muore in circostanze sospette e Nancy decide di risolvere il mistero prima di partire per l’università, rimanendo in città per un altro anno. A mano a mano che Nancy e suoi amici indagano sull’accaduto, molti segreti emergono allo scoperto finché la stessa Nancy non verrà sospettata di essere l’assassino.

Il Cast della serie TV

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Nancy Drew e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Kennedy McMann veste i panni di Nancy Drew; Tunji Kasim nel ruolo di Ned “Nick” Nickerson; Alex Saxon è Ace; Leah Lewis interpreta George; Maddison Jaizani veste i panni di Bess; Scott Wolf nel ruolo di Carson Drew.

