Pordenone-Cittadella: diretta streaming, tv e dove vederla. Le formazioni

Sabato 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine si svolgerà Pordenone-Cittadella.

I padroni di casa hanno avuto un inizio di stagione positivo in campionato, grazie alla vittoria della prima giornata per 3 a 0 contro il Frosinone, che era data per favorita. Durante le altre 7 giornate il Pordenone è riuscito a portarsi a casa 8 punti, che per una squadra esordiente in serie B con l’ottica della salvezza non è poca roba, come ha confermato il tecnico Tesser ai microfoni dopo la sconfitta contro la Juve Stabia:

“Prima mezz’ora decisiva, siamo stati bravi a raddrizzarla subito, ma poi alcune nostre disattenzioni hanno portato al secondo e terzo gol della Juve Stabia. Alla fine si tratta di 5 minuti sbagliati che ci sono costati molto cari. La gara l’abbiamo iniziata meglio noi e nel secondo tempo li abbiamo costretti sulla difensiva. Avremmo potuto riaprirla prima, recrimino per l’incrocio colpito da Mazzocco. L’abbiamo riaperta tardi, peccato, ma sapevamo che ci sarebbe stato da battagliare molto. Siamo il Pordenone, siamo esordienti in B e siamo in linea con il nostro obiettivo: la salvezza. Grazie ai tifosi che sono venuti a Castellammare e che ci hanno supportati fino alla fine, mi dispiace per loro. Analizzeremo gli errori in settimana e cercheremo di regalare loro un risultato migliore sabato prossimo“.

Attualmente il Pordenone si trova in undicesima posizione.

Il Cittadella, squadra, invece, che milita in serie B da molto tempo e con grande esperienza si aspettava un inizio di campionato migliore. La squadra di Venturato, dopo aver perso le prime due giornate di campionato contro Spezia e Benevento, è riuscita a ripartire, vincendo prima con il Trapani e ottenendo, poi, 3 vittorie consecutive contro Pescara, Juve Stabia e Cremonese. Attualmente la squadra Veneta è in decima posizione e quindi la partita di sabato sarà uno scontro diretto importante.

Probabili formazioni

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Strizzolo, Monachello

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Luppi; Diaw, Celar.

Dove vedere Pordenone-Cittadella

La partita sarà visibile in esclusiva streaming solo su Dazn.

