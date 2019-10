Salisburgo-Napoli: diretta tv e streaming. Le formazioni

La partita si disputa allo stadio Red Bull Arena di Salisburgo, mercoledì 23 Ottobre alle ore 20:45, per la terza giornata di Champion’s League 2019/2020, Salisburgo-Napoli.



I padroni di casa del Salisburgo, dopo aver perso ad Anfield Road 4-3 contro il Liverpool, si trovano al secondo posto del girone a pari punti proprio con i Reds di Jürgen Klopp. La formazione austriaca ha dimostrato di essere all’altezza dei campioni d’Europa uscenti, disputando una partita emozionante e ricca di gol. Nonostante sia riuscita a recuperare i tre gol di svantaggio è stata sconfitta dal gol dell’egiziano Mohamed Salah. I campioni in carica d’Austria, in questo avvio di stagione, sono partiti al meglio: imbattuti e primi in classifica. Nel match con il Napoli dovranno far fronte all’assenza di Schlager per squalifica ed anche di Junuzovic per infortunio.

Il Napoli prova a volare dopo lo stop con il Genk

Il Napoli è la capolista del girone e punta a mantenere il primato dopo il pareggio amaro contro il Genk. La squadra partenopea, dopo la splendida vittoria contro il Liverpool, ha inaspettatamente frenato contro la modesta squadra belga e ora punta a fare bottino pieno alla Red Bull Arena. Il Napoli si presenta alla gara galvanizzato dalla vittoria in casa per 2-0 contro il Verona, dove finalmente ha ritrovato la certezza di Arkadius Milik (che ha siglato una doppietta). Match importantissimo per entrambe le squadre che puntano ad ottenere il primo posto del girone.



Le probabili formazioni di Salisburgo-Napoli

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Onguene, Ramalho, Ulmer; Szoboszlai, Samassekou, Mwepu; Wolf; Daka, Dabbur.



Allenatore: Rose



NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.



Allenatore: Ancelotti

Dove vedere il match dei partenopei in streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now TV.





