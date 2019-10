Porsche Taycan 4s: prezzo, scheda tecnica, velocità e quando esce

Si è presentata come la concorrente principale della Tesla Model S. In casa Porsche sono consapevoli della sfida. Dopo la presentazione delle due varianti, Turbo e Turbo S, a settembre, l’azienda rilancia con una nuova variante da 530 CV. La versione ha in aggiunta, nel nome, la scritta 4S, i preordini in Germania, sono già aperti, costerà 105.607,00€ e nelle concessionarie arriverà a partire da Gennaio 2020. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Porsche Taycan 4s: le versioni disponibili

La potenza può salire fino a 571 CV totali, grazie ai diversi tagli che la casa automobilistica propone. Le versioni sono sostanzialmente due, la Performance, con una capacità di 79,2 kWh e una potenza di 530 CV e Performance Plus, con 93,4 kWh e una potenza di 571 CV totali. Entrambe hanno la capacità di raggiungere i 100 km/h in circa 4 secondi e possono arrivare fino ad un massimo di 250 km/h. La differenza principale sta però nell’autonomia. Per la Performance si parla di un’autonomia di circa 407 chilometri mentre per Performance Plus, i chilometri diventano 463. La trasmissione della vettura è integrale a due velocità, grazie ai motori sincroni a magneti.

Hyundai Tucson 2.0 48 V: prezzo, caratteristiche e scheda tecnica

Porsche Taycan 4s: gli interni sostenibili gli altri dettagli

Materiali ecosostenibili negli interni della Taycan. Non solo, le rifiniture interne sono per la sostenibilità ambientale ma sono anche realizzati con materiali riciclati. I sedili sono in pelle sintetica, offrono una regolazione a 8 vie elettrica. L’architettura interna è rinnovata, il quadro strumenti è digitalizzato e di forma curva. L’infotainment è da 10,9 pollici, per il pilota, mentre l’altro è opzionale, ed è per il passeggero. In entrambe le varianti sono presenti i fari a LED, i cerchi sono cambiati, ora sono da 19 pollici e sono griffati Aero. Per quanto riguarda invece lo spoiler posteriore, quest’ultimo è verniciato di nero. Le sospensioni pneumatiche adattive e il controllo elettronico degli ammortizzatori PASM, concludono il quadro della Taycan 4s, la quale costa circa 50.000,00€ in meno della versione Turbo.

Francesco Somma

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it